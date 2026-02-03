  1. Inicio
El presidente Nasry Asfura participa en la tradicional alborada a la Virgen de Suyapa

El acto religioso congregó a cientos de fieles que participaron en oraciones, cantos y muestras de devoción en el marco de las festividades dedicadas a la patrona de los hondureños.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 07:44
1 de 10

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participa en La Alborada en honor a la Virgen de Suyapa, patrona del pueblo hondureño.

 Fotos cortesía: Casa Presidencial.
2 de 10

Nasry Asfura se suma a la tradicional Alborada de la Virgen de Suyapa, en un acto de fe y devoción mariana.
3 de 10

Con velas encendidas y música religiosa, el presidente Nasry Asfura acompaña a los fieles en La Alborada a la Virgen de Suyapa.
4 de 10

El mandatario hondureño, Nasry Asfura, asiste a La Alborada en el santuario de la Virgen de Suyapa, en Tegucigalpa.

5 de 10

En un ambiente de fervor religioso, Nasry Asfura participa en La Alborada dedicada a la Virgen de Suyapa.
6 de 10

El presidente Nasry Asfura y la primera dama se une a miles de devotos durante La Alborada en honor a la Virgen de Suyapa.
7 de 10

Nasry Asfura presencia los actos religiosos de La Alborada, tradición que marca el inicio de las celebraciones a la Virgen de Suyapa.
8 de 10

El jefe del Ejecutivo hondureño y su esposa acompañaron a la feligresía católica en La Alborada a la Virgen de Suyapa.
9 de 10

La familia presidencial fue parte de la alborada junto a la demás feligresía que acudió a celebrar el 279 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa.
10 de 10

El santuario de la Virgen de Suyapa brilló en un ambiente de fe y devoción.

