Luz, fe y color: Basílica de Suyapa brilló por aniversario del hallazgo de la Virgen

El santuario de Suyapa se llenó de luz y color con un impresionante video mapping por el aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en Tegucigalpa. Aquí las impresionantes imágenes que iluminaron el templo.
