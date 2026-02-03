  1. Inicio
Luz, fe y color: Basílica de Suyapa brilló por aniversario del hallazgo de la Virgen

El evento llenó de color, luz y hermosas postales el templo mariano, congregando a fieles y visitantes que presenciaron una experiencia visual cargada de fe, arte y tradición religio

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 06:52
El santuario de Suyapa se llenó de luz y color con un impresionante video mapping por el aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en Tegucigalpa. Aquí las impresionantes imágenes que iluminaron el templo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
Hermosas postales iluminan la madrugada en Suyapa durante el videomapping conmemorativo del hallazgo de la Virgen de los hondureños.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
Proyecciones de luz y fe transforman el santuario de Suyapa, la Basílica Menor, en un lienzo vivo durante el video mapping nocturno.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
El video mapping en Suyapa regaló imágenes llenas de color y simbolismo en honor a la Virgen de Suyapa.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
El aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa se celebró con un videomapping que deslumbró a los fieles que llegaron de todas partes del país.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
Luz, arte y devoción se fusionan en el video mapping presentado en Suyapa la madrugada de este 3 de febrero en el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
El santuario de la Virgen de Suyapa brilló con espectaculares postales visuales durante el video mapping de esta madrugada.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
La fe del pueblo hondureño se proyecta en luz y color sobre el santuario de Suyapa durante el video mapping conmemorativo.

 Foto cortesía: Semana Santa en Honduras.
Una experiencia visual única marcó la madrugada en Suyapa momento que quedó grabado en el corazón de la feligresía que acompañó la alborada a Suyapa.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
El video mapping es parte de los actos conmemorativos, como la serenata y las luces pirotécnicas que llenaron de magia y color el santuario de Suyapa, creando inolvidables postales nocturnas.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
Proyecciones artísticas realzan la belleza del santuario de Suyapa durante el videomapping por el aniversario del hallazgo.

 Foto cortesía: Suyapa Medios.
Suyapa se iluminó con fe y arte en una madrugada especial este 3 de febrero de 2026.

Foto cortesía: Suyapa Medios.
