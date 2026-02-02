Ofrendas florales y velas: feligreses llegan para el aniversario de la "Morenita"

Desde las primeras horas de este lunes, la Basílica Menor de Suyapa recibió a miles de peregrinos que llegaron con fe y esperanza para participar en las celebraciones por el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
Desde aldeas, pueblos del interior y ciudades del norte y sur de Honduras, los hondureños vienen recorriendo largas distancias para cumplir promesas de salud, protección familiar u otras bendiciones recibidas.
Muchos de ellos portaban flores y velas como muestra de devoción hacia la "Morenita".
Mientras unos se arrodillan, otros escuchan la eucaristía en silencio, mientras se elevan oraciones de agradecimiento y peticiones dirigidas a la Virgen de Suyapa.
Las filas en la entrada principal de la Basílica eran extensas, con devotos esperando para ingresar y depositar sus flores ante la Virgen.
El calendario litúrgico marca estas fechas como especiales para la feligresía católica, que participa activamente en las eucaristías, la comulgación y actos programados durante las misas en la Basílica y el Santuario Pequeño.
En la capilla del ala derecha del templo, miles de feligreses se congregaron alrededor del altar, encendiendo velas y dejando ofrendas florales como símbolo de gratitud y esperanza.
Este lunes, las Fuerzas Armadas de Honduras ofrecieron una solemne misa en honor a la patrona del país, mientras otros feligreses colocaban sus velas y hacían sus oraciones.
Al caer la noche, la tradicional procesión hacia la alborada iluminará el entorno de la Basílica, acompañada de cantos religiosos y encuentros comunitarios que anticipan la solemnidad de los actos centrales.
El martes, fecha del aniversario, las eucaristías comenzarán desde muy temprano y se desarrollarán a lo largo de toda la jornada, culminando con la misa solemne a las 9:00 de la mañana.
Cada año, la imagen de la Virgen recorre calles y bulevares, permitiendo que los capitalinos y peregrinos de otras regiones la veneren.
Sin importar sus condiciones, los feligreses llegan este día que marca la historia de la Virgen de Suyapa, hallada en 1747 por el campesino Alejo Benítez en el río Guacerique, que ha convertido en un símbolo de milagros y protección para los hondureños