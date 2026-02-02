Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa

El presidente Nasry Asfura llegó este lunes a la Basílica Menor de Suyapa, donde las Fuerzas Armadas de Honduras celebraron una misa en honor a la Virgen de Suyapa, conmemorando el 279 aniversario de su hallazgo.
El presidente Asfura llegó conduciendo su vehículo particular y participó activamente en la misa junto a decenas de feligreses en este día.
El mandatario hondureño pasó en medio del pasillo de escoltas con una vela y una rosa en sus manos, como muestra de ofrenda a la "Morenita".
La ceremonia contó con la presencia del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, el fiscal de la República, Johel Zelaya, y otras autoridades del gabinete de Gobierno, quienes se sumaron a los actos solemnes dedicados a la patrona de los hondureños.
También estaba presente la diputada Lissi Cano, la diputada Johana Bermúdez y Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las Fuerzas Armadas, mediante esta ceremonia, renovaron su juramento de defender la soberanía, la paz y el bienestar de la nación, invocando la protección de la Capitana General.
En su intervención, el mandatario citó el pasaje bíblico de Génesis 3:14-16: "Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida".
Durante la eucaristía, los miembros de la Academia Francisco Morazán realizaron una formación especial frente al altar mayor.
Los diputados realizaron sus oraciones durante la misa, mostrando fe y respeto a la Virgen de Suyapa.
Por la masiva afluencia de peregrinos procedentes de diversos puntos del país, se desplegó un operativo de seguridad y asistencia para garantizar la protección de los ciudadanos que se congregaron en el templo.
Durante la eucaristía, celebrada a partir de las 8:00 a.m., la cúpula militar rindió tributo a la Santa Patrona.
En la misa participó el grupo de música de las Fuerzas Armadas, quienes completaron la ceremonia con presentaciones musicales durante el acto religioso.