Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa

Como parte del homenaje en la ceremonia de las Fuerzas Armadas por el aniversario de la Virgen de Suyapa, el presidente Nasry Asfura llegó a misa en la Basílica Menor de Suyapa

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 10:23
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
1 de 12

El presidente Nasry Asfura llegó este lunes a la Basílica Menor de Suyapa, donde las Fuerzas Armadas de Honduras celebraron una misa en honor a la Virgen de Suyapa, conmemorando el 279 aniversario de su hallazgo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
2 de 12

El presidente Asfura llegó conduciendo su vehículo particular y participó activamente en la misa junto a decenas de feligreses en este día.

Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
3 de 12

El mandatario hondureño pasó en medio del pasillo de escoltas con una vela y una rosa en sus manos, como muestra de ofrenda a la "Morenita".

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
4 de 12

La ceremonia contó con la presencia del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, el fiscal de la República, Johel Zelaya, y otras autoridades del gabinete de Gobierno, quienes se sumaron a los actos solemnes dedicados a la patrona de los hondureños.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
5 de 12

También estaba presente la diputada Lissi Cano, la diputada Johana Bermúdez y Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
6 de 12

Las Fuerzas Armadas, mediante esta ceremonia, renovaron su juramento de defender la soberanía, la paz y el bienestar de la nación, invocando la protección de la Capitana General.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
7 de 12

En su intervención, el mandatario citó el pasaje bíblico de Génesis 3:14-16: "Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida".

Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
8 de 12

Durante la eucaristía, los miembros de la Academia Francisco Morazán realizaron una formación especial frente al altar mayor.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
9 de 12

Los diputados realizaron sus oraciones durante la misa, mostrando fe y respeto a la Virgen de Suyapa.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
10 de 12

Por la masiva afluencia de peregrinos procedentes de diversos puntos del país, se desplegó un operativo de seguridad y asistencia para garantizar la protección de los ciudadanos que se congregaron en el templo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
11 de 12

Durante la eucaristía, celebrada a partir de las 8:00 a.m., la cúpula militar rindió tributo a la Santa Patrona.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Con Nasry Asfura, las FF AA y funcionarios celebran misa en honor a la Virgen de Suyapa
12 de 12

En la misa participó el grupo de música de las Fuerzas Armadas, quienes completaron la ceremonia con presentaciones musicales durante el acto religioso.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
