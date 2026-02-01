Niños y ancianos a la intemperie: fieles soportan las bajas temperaturas previo a la alborada

En la entrada principal de la Basílica, las filas son extensas: unos esperan para ingresar y alabar a Dios; otros, para depositar flores frescas con amor y esperanza ante la Virgen de Suyapa. Familias enteras visitan durante estos días la Basílica para agradecer a la intercesora de los milagros, especialmente en el marco del 279 aniversario de la Morenita.