Niños y ancianos a la intemperie: fieles soportan las bajas temperaturas previo a la alborada

Los feligreses, entre ellos niños y ancianos, experimentan las bajas temperaturas que se registran en Tegucigalpa, previo a la alborada. Aquí se muestra cómo enfrentan el frío

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 17:09
1 de 10

Año con año, miles de feligreses llegan a la Basílica de Suyapa para honrar a la patrona de Honduras, pero este año las temperaturas en Tegucigalpa están mucho más bajas de lo normal.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
2 de 10

El pasado sábado 31 de enero, a Honduras ingresó un frente frío y se prevé que en horas de la madrugada del lunes las temperaturas desciendan hasta los 9 grados centígrados. Aquí las imágenes muestran cómo enfrentan los feligreses estas condiciones climáticas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
3 de 10

Familias enteras viajaron desde el interior del país, pero el lente EL HERALDO captó que no están en las mejores condiciones. La imagen muestra a varias personas semiabrigadas y durmiendo al aire libre, entre ellos niños.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
4 de 10

Y así sucede en muchos casos: madres, padres, ancianos y niños están pasando las bajas temperaturas a la intemperie.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
5 de 10

Otros han optado por improvisar con cobijas para tratar de mitigar el frío, como el caso de este feligrés.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
6 de 10

Promesas y oraciones dirigidas a la Morenita llenan de silencio el interior del templo, donde algunos fieles se arrodillan y otros escuchan la eucaristía con profunda reverencia.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
7 de 10

Peregrinos llegan desde aldeas, pueblos del interior y ciudades del norte y sur de Honduras; algunos llegaron preparados con gorros y suéteres.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
8 de 10

A pesar de las bajas temperaturas, su fe los mantiene fuertes. Miles de fieles llegan al altar del velero para cumplir sus promesas, encendiendo velas y elevando oraciones de agradecimiento.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
9 de 10

En la entrada principal de la Basílica, las filas son extensas: unos esperan para ingresar y alabar a Dios; otros, para depositar flores frescas con amor y esperanza ante la Virgen de Suyapa. Familias enteras visitan durante estos días la Basílica para agradecer a la intercesora de los milagros, especialmente en el marco del 279 aniversario de la Morenita.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
10 de 10

Los feligreses probablemente pasen las madrugadas más frías en Tegucigalpa, aunque algunos cuentan con la suerte de tener una tienda de acampar que los protege un poco.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
