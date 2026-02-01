Largas filas, misas y promesas: ambiente previo al aniversario de la Virgen de Suyapa

A tan solo dos días de conmemorarse el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, miles de fieles han comenzado a llegar a la Basílica Menor de Suyapa en Tegucigalpa, generando largas filas y un ambiente de fervor y devoción. Aquí las imágenes:
Desde tempranas horas de la mañana, familias completas se apostan frente a la entrada del santuario para orar, cantar y rendir homenaje a la “Morenita” en su aniversario.
La afluencia de creyentes aumenta conforme se acerca el 3 de febrero, fecha en la que tradicionalmente se celebra el aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa, un evento que forma parte de la identidad religiosa de algunos hondureños.
Numerosos fieles acuden no solo a orar, sino también a cumplir promesas o agradecer favores recibidos, una práctica extendida entre los devotos que se repite cada año.
Las largas filas para contemplar la imagen sagrada reflejan la importancia de esta festividad religiosa en la vida de miles de hondureños, muchos de los cuales viajan desde distintos puntos del país para participar en las celebraciones.
Las misas y oraciones programadas en la Basílica son la principal actividad espiritual, con fieles que participan en eucaristías continuas y cánticos devocionales.
Las autoridades eclesiásticas y cuerpos de socorro han iniciado la organización de operativos especiales para garantizar que los fieles puedan acceder al santuario de manera segura y el bienestar de quienes se quedan en las afueras de la iglesia.
La presencia de peregrinos no solo se limita a Tegucigalpa, sino que también se observa la llegada de comunidades de otras regiones, que buscan vivir esta experiencia de fe en los días previos al aniversario.
Los fieles esperan que la jornada principal del aniversario, el 3 de febrero, reúna a aún más personas, quienes se llevan un recuerdo de este día.
Entre estos grupos se encuentra la comunidad garífuna, que ha rendido homenaje a la Virgen de Suyapa con expresiones culturales propias y participación en misas especiales, fusionando tradiciones ancestrales con la devoción católica.
Con una vela encendida en el santuario, los fieles llegan a hacer y cumplir sus promesas cada año.
Los alrededores de la Basílica se percibe festiva pero también espiritual, con rezos, cantos y momentos de reflexión.