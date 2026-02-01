Más de 215 toneladas de basura retiran en operativos de limpieza en la capital

Cuadrillas municipales realizan labores intensivas de limpieza en el anillo periférico, a la altura del sector de La Cañada, como parte de los operativos especiales impulsados por la Alcaldía del Distrito Central durante el fin de semana.
Según datos brindados por la Alcaldía Municipal, desde el sábado hasta este domingo se han recolectado más de 215 toneladas de basura en distintos puntos de la ciudad, como resultado de los operativos continuos.
Las labores de limpieza se han extendido a varios sectores de la capital, priorizando zonas de alto tránsito vehicular y áreas donde se registra mayor acumulación de desechos sólidos.
Maquinaria pesada y personal de aseo urbano trabajan desde tempranas horas, retirando desechos sólidos acumulados en cunetas y áreas verdes del anillo periférico, una de las vías más transitadas de la capital.
El operativo en el anillo periférico busca reducir riesgos ambientales y sanitarios, especialmente ante la acumulación de basura que obstruye drenajes y afecta la imagen urbana.
Juan Diego Zelaya confirmó que este 1 de febrero se instalará oficialmente en el edificio de la Alcaldía, ubicado en la colonia 21 de Octubre, tras completarse la entrega de las instalaciones.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, supervisa personalmente las jornadas de limpieza, reafirmando su compromiso con el orden, la salubridad y la recuperación de espacios públicos en Tegucigalpa.
El edil capitalino aseguró que el proceso de traspaso de la Alcaldía se desarrolló con tranquilidad, luego de que el exalcalde Jorge Aldana entregara las oficinas municipales sin contratiempos.
Trabajadores municipales avanzan en la recolección manual y mecánica de residuos, depositándolos en camiones recolectores para su traslado a los sitios de disposición final.
Durante la jornada, el alcalde también anunció la ampliación del Puente Germania, un proyecto de infraestructura que permanece pendiente desde el año 2020 y que busca mejorar la movilidad vial.
Los operativos de limpieza forman parte de las primeras acciones de la nueva administración municipal, orientadas a mejorar el orden, la limpieza y el mantenimiento de la ciudad.
Autoridades municipales hicieron un llamado a la población a colaborar, evitando botar basura en las calles y apoyando los esfuerzos para mantener limpia la capital.