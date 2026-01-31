  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita

La comunidad garífuna se suma con su música autóctona al sonido del caracol, cantos en su lengua y ofrendas tradicionales como kazzabe, pan de coco y frutas, en una expresión de fe y riqueza cultural que distingue la mayor celebración religiosa del país.

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 14:13
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
1 de 16

En el séptimo día de la novena, la comunidad garífuna se suma a la celebración en una expresión de fe y riqueza cultural que distingue la mayor celebración religiosa del país.

 Fotos: Marvin Salgado/EL HERALDO.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
2 de 16

Peregrinos llegan desde distintos puntos del país al santuario de Suyapa con velas encendidas y promesas, como muestra de gratitud a la Morenita.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
3 de 16

Ofrendas florales y gestos de fe acompañan la devoción de los hondureños que rinden homenaje a la Patrona de Honduras.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
4 de 16

El calendario litúrgico marca estos días como especiales para la feligresía católica, que se congrega con fervor en el santuario mariano.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
5 de 16

Este sábado 31 de enero se realiza la simbólica subida de la imagen de la Virgen de Suyapa al Coro de la Basílica, desde las 7:00 de la mañana.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
6 de 16

La subida de la imagen anuncia la cercanía de la fecha solemne de la festividad mariana más importante del país.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
7 de 16

Excursiones de peregrinos provenientes de Comayagua llegan al templo como parte de las actividades de la novena.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
8 de 16

Cargando ofrendas de pan de coco en muestra de agradecimiento, la comunidad garífuna se suma a las jornadas de oración y devoción en honor a la Morenita.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
9 de 16

La pastoral garífuna participa activamente en la celebración, aportando expresiones de su identidad cultural y espiritual.

Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
10 de 16

Garífunas llegan al santuario con su música autóctona, al sonido del caracol, llenando de solemnidad y tradición la jornada.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
11 de 16

Cantos en lengua garífuna y bailes tradicionales acompañan las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen de Suyapa.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
12 de 16

Ofrendas como kazzabe, pan de coco, frutas y otros tributos son presentados por la comunidad garífuna como acto de fe.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
13 de 16

La riqueza cultural afrohondureña se hace presente en el santuario durante uno de los días más significativos de la novena.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
14 de 16

La Virgen de Suyapa es venerada como milagrosa desde su hallazgo en febrero de 1747 en el Cerro El Piligüín.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
15 de 16

La pequeña imagen de madera de cedro, de apenas 6.35 centímetros, es considerada la Patrona y Reina de Honduras.
Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita
16 de 16

La festividad de la Virgen de Suyapa se consolida como el evento religioso más grande del país, marcado por fe, tradición y diversidad cultural.
Cargar más fotos