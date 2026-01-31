Con kazzabe y música ancestral, garífunas rinden devoción a la Morenita

En el séptimo día de la novena, la comunidad garífuna se suma a la celebración en una expresión de fe y riqueza cultural que distingue la mayor celebración religiosa del país.
Peregrinos llegan desde distintos puntos del país al santuario de Suyapa con velas encendidas y promesas, como muestra de gratitud a la Morenita.
Ofrendas florales y gestos de fe acompañan la devoción de los hondureños que rinden homenaje a la Patrona de Honduras.
El calendario litúrgico marca estos días como especiales para la feligresía católica, que se congrega con fervor en el santuario mariano.
Este sábado 31 de enero se realiza la simbólica subida de la imagen de la Virgen de Suyapa al Coro de la Basílica, desde las 7:00 de la mañana.
La subida de la imagen anuncia la cercanía de la fecha solemne de la festividad mariana más importante del país.
Excursiones de peregrinos provenientes de Comayagua llegan al templo como parte de las actividades de la novena.
Cargando ofrendas de pan de coco en muestra de agradecimiento, la comunidad garífuna se suma a las jornadas de oración y devoción en honor a la Morenita.
La pastoral garífuna participa activamente en la celebración, aportando expresiones de su identidad cultural y espiritual.
Garífunas llegan al santuario con su música autóctona, al sonido del caracol, llenando de solemnidad y tradición la jornada.
Cantos en lengua garífuna y bailes tradicionales acompañan las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen de Suyapa.
Ofrendas como kazzabe, pan de coco, frutas y otros tributos son presentados por la comunidad garífuna como acto de fe.
La riqueza cultural afrohondureña se hace presente en el santuario durante uno de los días más significativos de la novena.
La Virgen de Suyapa es venerada como milagrosa desde su hallazgo en febrero de 1747 en el Cerro El Piligüín.
La pequeña imagen de madera de cedro, de apenas 6.35 centímetros, es considerada la Patrona y Reina de Honduras.
La festividad de la Virgen de Suyapa se consolida como el evento religioso más grande del país, marcado por fe, tradición y diversidad cultural.