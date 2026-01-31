Entre devoción y oraciones: fieles llenan este sábado la Basílica Menor de Suyapa

Desde tempranas horas, feligreses de todas las edades llegan a la Basílica Menor para orar, cantar y rendir homenaje a la Patrona de Honduras
Durante toda la semana, la imagen ha recibido visitas constantes de creyentes que acuden para agradecer, pagar promesas o mantener viva una tradición familiar, registrándose mayor afluencia este fin de semana previo al 3 de febrero. Aquí las imágenes.
Con rosarios en mano y muestras de profundo fervor, cientos de hondureños participan en la peregrinación en honor a la Virgen de Suyapa, previo a su 279 aniversario.
Para muchos hondureños, la visita a la Virgen de Suyapa es una tradición familiar que se transmite de generación en generación.
Algunos fieles acuden al templo para pagar promesas, mientras otros llegan para agradecer los milagros concedidos por la Virgen morena.
La fe se manifiesta en cada rezo y cántico de los fieles que forman largas filas para contemplar la imagen de la Reina de Honduras.
Otros feligreses llegan por primera vez al santuario, movidos por la fe y la devoción mariana que envuelve la conmemoración.
Entre rezos y cantos, los peregrinos expresan su devoción al acercarse al altar donde se resguarda la imagen de la Patrona de Honduras.
La Basílica Menor luce abarrotada ante la masiva presencia de devotos que viven con fe la antesala del 3 de febrero.
Familias completas, jóvenes y adultos mayores se congregan en el santuario mariano como parte de una tradición que se repite año con año.
El fin de semana ha registrado una mayor afluencia de creyentes, en comparación con los primeros días de la semana.