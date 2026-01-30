  1. Inicio
Emprendedores se instalan en Suyapa y esperan más de 1.5 millones de peregrinos

Más de 600 emprendedores y comerciantes ya se instalaron en los alrededores de la Basílica de Suyapa por la feria del 279 aniversario de la Virgen

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 16:31
Los alrededores de la Basílica de Suyapa comenzaron a llenarse de puestos de comida y ventas temporales con la instalación de más de 600 emprendedores y comerciantes que participarán en la feria por el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, una de las celebraciones religiosas más concurridas de Honduras.

 Fotos: Linda Käsbohrer | EL HERALDO
Desde esta semana, vendedores locales iniciaron operaciones con el apoyo de la Alcaldía Municipal, que habilitó áreas y accesos para la colocación de los puestos.

La actividad comercial se concentra en alimentos típicos y productos tradicionales, en una temporada en la que se prevé la llegada de más de 1.5 millones de peregrinos nacionales e internacionales.

En la zona se ofrecen platillos como pollo frito, papas, baleadas, tacos y yuca con chicharrón, uno de los alimentos más buscados por los visitantes.

Los precios de los productos oscilan entre 30 y 150 lempiras, según el tipo de comida y tamaño de la porción.

Los comerciantes indicaron que la feria representa una de las principales oportunidades del año para recuperar ingresos y dinamizar sus emprendimientos familiares.

La instalación de los negocios se realiza en la antesala de las actividades religiosas y culturales que acompañan la conmemoración cada 3 de febrero, fecha central de la festividad mariana.

Desde el 1 de enero comenzó en la Basílica de Suyapa un amplio programa de celebraciones litúrgicas que marca el período de mayor afluencia de peregrinos.

Los vendedores señalaron que ya comenzaron a recibir a los primeros peregrinos que llegan a la ermita y a la Basílica para participar en misas y jornadas de oración.

Se espera la llegada de más de 1.5 millones de peregrinos, lo que convierte la celebración en una de las principales temporadas de ventas para los negocios familiares.

La festividad también impulsa espacios de fraternidad y convivencia nacional, promoviendo mensajes de respeto, unidad y esperanza entre los ciudadanos.

Para atender a los visitantes, voluntarios y personal profesional han sido ubicados en puntos estratégicos para responder ante casos de deshidratación, emergencias médicas y cualquier eventualidad durante la peregrinación.

