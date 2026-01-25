Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital

Esta recopilación de imágenes muestra algunos momentos que se vieron de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital.
Uno de los invitados a la asunción de Juan Diego Zelaya, fue el presidente electo Nasry Asfura.
El mandatario electo no dudó en tomarse fotografías con las personas que estaban en la juramentación de Juan Diego Zelaya.
Juan Diego Zelaya recibió el bastón de mando, luego de recibir la banda municipal.
Fue su esposa, Paola Rubí, quien le puso la banda municipal al nuevo alcalde capitalino.
En la ceremonia también estuvo presente el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Uno de los invitados fue el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.
El que fuera bombero hondureño, Ever Velásquez, hoy fue juramentado como regidor.
Juan Diego Zelaya fue juramentado este domingo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).
Eliseo Castro también fue juramentado este domingo como regidor del Distrito Central.
La ceremonia empezó con la bendición de representantes de ambas iglesias, Católica y evangélica.
El exalcalde y ahora presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, le brindó su apoyo en todo momento a Juan Diego Zelaya.
Al acto protocolario llegaron varios invitados especiales.
Juan Diego Zelaya brindó un discurso en el que aseguró que trabajará por la capital.
En las instalaciones del MIN se llevó a cabo la juramentación del nuevo edil.
Los regidores también juraron trabajar por una mejor capital.