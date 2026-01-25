  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital

Abrazos, besos y campanadas, esto fue lo que no se vio durante la juramentación de Juan Diego Zelaya como el nuevo alcalde de la capital y los regidores

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 09:30
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
1 de 16

Esta recopilación de imágenes muestra algunos momentos que se vieron de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital.

 Fotos: Linda Käsbohrer | David Romero | El Heraldo
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
2 de 16

Uno de los invitados a la asunción de Juan Diego Zelaya, fue el presidente electo Nasry Asfura.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
3 de 16

El mandatario electo no dudó en tomarse fotografías con las personas que estaban en la juramentación de Juan Diego Zelaya.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
4 de 16

Juan Diego Zelaya recibió el bastón de mando, luego de recibir la banda municipal.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
5 de 16

Fue su esposa, Paola Rubí, quien le puso la banda municipal al nuevo alcalde capitalino.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
6 de 16

En la ceremonia también estuvo presente el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
7 de 16

Uno de los invitados fue el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
8 de 16

El que fuera bombero hondureño, Ever Velásquez, hoy fue juramentado como regidor.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
9 de 16

Juan Diego Zelaya fue juramentado este domingo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
10 de 16

Eliseo Castro también fue juramentado este domingo como regidor del Distrito Central.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
11 de 16

La ceremonia empezó con la bendición de representantes de ambas iglesias, Católica y evangélica.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
12 de 16

El exalcalde y ahora presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, le brindó su apoyo en todo momento a Juan Diego Zelaya.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
13 de 16

Al acto protocolario llegaron varios invitados especiales.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
14 de 16

Juan Diego Zelaya brindó un discurso en el que aseguró que trabajará por la capital.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
15 de 16

En las instalaciones del MIN se llevó a cabo la juramentación del nuevo edil.
Lo que no se vio de la juramentación de Juan Diego Zelaya y los nuevos regidores de la capital
16 de 16

Los regidores también juraron trabajar por una mejor capital.
Cargar más fotos