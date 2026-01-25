Exalcaldes, expresidentes y figuras políticas acompañaron a Juan Diego Zelaya

Juan Diego Zelaya fue juramentado como nuevo alcalde del Distrito Central. El evento, aunque breve, contó con la presencia de varias autoridades, figuras políticas y exfuncionarios.
El nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, tomó posesión oficialmente de su cargo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) en Tegucigalpa.
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, fue uno de los primeros en llegar al evento, vistiendo saco y corbata.
También asistió al evento el expresidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.
Ricardo Álvarez, exalcalde del Distrito Central, también estuvo presente. Cabe destacar que Juan Diego Zelaya fue vicealcalde durante su gestión en 2010-2014.
Otros rostros de la política hondureña tampoco faltaron, como el caso de Toño Rivera, diputado nacionalista reelecto.
Además, las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dijeron presente con la presidenta, Anabel Gallardo.
La designada presidencial María Antonieta Mejía también estuvo presente en el MIN.
El presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, respondió a la invitación.
En el acto también estuvo presente el vicealcalde Aníbal Ehrler.
Uno de los primeros en arribar fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, junto a otros miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas.
Durante la ceremonia, Juan Diego Zelaya rindió juramento como alcalde del Distrito Central y posteriormente recibió la banda que lo acredita oficialmente en el cargo.