Exalcaldes, expresidentes y figuras políticas acompañaron a Juan Diego Zelaya

Con la presencia de algunos exalcaldes, un expresidente y el presidente electo, se realizó la toma de posesión de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 09:12
Juan Diego Zelaya fue juramentado como nuevo alcalde del Distrito Central. El evento, aunque breve, contó con la presencia de varias autoridades, figuras políticas y exfuncionarios.

 Foto: EL HERALDO
El nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, tomó posesión oficialmente de su cargo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) en Tegucigalpa.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, fue uno de los primeros en llegar al evento, vistiendo saco y corbata.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
También asistió al evento el expresidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Ricardo Álvarez, exalcalde del Distrito Central, también estuvo presente. Cabe destacar que Juan Diego Zelaya fue vicealcalde durante su gestión en 2010-2014.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Otros rostros de la política hondureña tampoco faltaron, como el caso de Toño Rivera, diputado nacionalista reelecto.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Además, las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dijeron presente con la presidenta, Anabel Gallardo.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
La designada presidencial María Antonieta Mejía también estuvo presente en el MIN.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
El presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, respondió a la invitación.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
En el acto también estuvo presente el vicealcalde Aníbal Ehrler.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Uno de los primeros en arribar fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, junto a otros miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO
Durante la ceremonia, Juan Diego Zelaya rindió juramento como alcalde del Distrito Central y posteriormente recibió la banda que lo acredita oficialmente en el cargo.

 Foto: EL HERALDO
