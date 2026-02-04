Puente a desnivel Papa Francisco sigue cerrado y sin fecha oficial de apertura

Tegucigalpa, Honduras.- El puente a desnivel Papa Francisco, ubicado en la salida hacia Mateo, continúa cerrado al paso vehicular, pese a que administración municipal anterior había anunciado su apertura para el 2 de febrero. Actualmente, la obra sigue en proceso de ejecución en su segundo carril.

“El puente no se ha habilitado porque todavía estamos en la etapa de fundición del segundo carril y no se puede permitir el paso vehicular hasta que el concreto cumpla con el tiempo técnico requerido”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Recordó que la estructura fue diseñada para contar con cuatro carriles, dos en cada sentido, por lo que la habilitación depende del avance completo de esta fase constructiva.

“La fecha inicial de apertura se manejaba para abril, pero actualmente se está negociando con la empresa constructora una aceleración en el proceso de fundición”, señaló el funcionario municipal.

Según lo constatado en el lugar, los trabajos continúan tanto en la estructura principal como en las vías alternas habilitadas para desviar el tránsito mientras la obra permanece cerrada.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

“A partir del jueves se iniciará la pavimentación de las rutas alternas, mientras se finaliza la segunda trocha con concreto hidráulico, lo cual permitirá mejorar la circulación en la zona mientras el puente sigue cerrado”, detalló Carrasco.