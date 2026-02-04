Puente a desnivel Papa Francisco sigue cerrado y sin fecha oficial de apertura

Tegucigalpa, Honduras.- El puente a desnivel Papa Francisco, ubicado en la salida hacia Mateo, continúa cerrado al paso vehicular, pese a que administración municipal anterior había anunciado su apertura para el 2 de febrero. Actualmente, la obra sigue en proceso de ejecución en su segundo carril.
“El puente no se ha habilitado porque todavía estamos en la etapa de fundición del segundo carril y no se puede permitir el paso vehicular hasta que el concreto cumpla con el tiempo técnico requerido”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Recordó que la estructura fue diseñada para contar con cuatro carriles, dos en cada sentido, por lo que la habilitación depende del avance completo de esta fase constructiva.
“La fecha inicial de apertura se manejaba para abril, pero actualmente se está negociando con la empresa constructora una aceleración en el proceso de fundición”, señaló el funcionario municipal.
Según lo constatado en el lugar, los trabajos continúan tanto en la estructura principal como en las vías alternas habilitadas para desviar el tránsito mientras la obra permanece cerrada.
“A partir del jueves se iniciará la pavimentación de las rutas alternas, mientras se finaliza la segunda trocha con concreto hidráulico, lo cual permitirá mejorar la circulación en la zona mientras el puente sigue cerrado”, detalló Carrasco.
Las autoridades municipales indicaron que, aunque el proyecto fue reactivado, aún no se cuenta con una fecha oficial para la apertura del puente desnivel.
“No estamos manejando fechas oficiales de apertura porque estamos en una etapa de transición administrativa y la gestión anterior continúa brindando la información necesaria para la supervisión y el avance de los proyectos”, explicó.
Durante casi dos meses, el carril izquierdo del puente fue habilitado de forma temporal para facilitar la movilidad vehicular en el anillo periférico, si embargo, desde el 20 de enero fue cerrado, lo que provocó más tráfico en la zona.
El gerente de Movilidad Urbana reiteró que la habilitación del puente dependerá exclusivamente del cumplimiento de los tiempos establecidos por la empresa constructora.
“Una vez que la constructora cumpla con el tiempo técnico requerido del concreto, se podrán habilitar ambos carriles, aunque las obras complementarias del proyecto continuarán”, afirmó.
En cuanto al avance de la obra, Carrasco recordó que el proyecto presenta un progreso significativo, aunque aún no está concluido.
El 14 de enero, las autoridades anteriores dirigidas por el exalcalde Jorge Aldana indicaron que el puente Papa Francisco registraba un avance físico cercano al 72 %, por lo que todavía faltaban etapas importantes para su finalización
El exalcalde capitalino, Jorge Aldana, había prometido inicialmente que el puente estaría finalizado en junio de 2025; sin embargo, la promesa no se cumplió.
Posteriormente, se informó que la entrega total del proyecto se reprogramó para finales de 2025 o inicios de 2026, contemplando habilitaciones parciales conforme avancen las obras.
El puente Papa Francisco representa una inversión aproximada de 500 millones de lempiras y busca descongestionar el tránsito en la intersección del anillo periférico con la carretera hacia la aldea Mateo y la calle Los Alcaldes, aunque por ahora permanecerá cerrado sin una fecha definida de apertura.