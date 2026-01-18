Puente Papa Francisco alcanza un 72% de avance y será concluido el 30 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- E​​​​l puente elevado Papa Francisco, construido sobre el anillo periférico de Tegucigalpa, alcanza un avance físico del 72 %, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Las autoridades prevén que la obra esté finalizada el próximo 30 de enero, unos días después de iniciado el período administrativo 2026-2030.

De acuerdo con la comuna capitalina, en los últimos días se ha concluido una de las fases más importantes del proyecto, relacionada con la estructura principal del paso elevado que conecta con el sector sur de la capital.

“Con la fundición del último tramo de la segunda viga del puente Papa Francisco, culminamos la losa derecha que conduce hacia la zona sur de la capital”, indicó la municipalidad a través de sus redes sociales, al destacar el avance en la obra civil.

El proyecto, ubicado en las inmediaciones de la salida hacia la aldea Mateo, es considerado uno de los más relevantes de la actual administración municipal y busca mejorar la fluidez vehicular en uno de los puntos más congestionados del anillo periférico, donde a diario se registra una alta carga de tránsito.

Cabe recordar que el alcalde capitalino, Jorge Aldana, había prometido inicialmente que el puente estaría concluido en junio de 2025. Sin embargo, más de medio año después, los trabajos aún no han finalizado.

Posteriormente, la alcaldía informó que la entrega total del proyecto se reprogramó para finales de 2025 o inicios de 2026, con la habilitación parcial de algunos carriles mientras se completaban las demás etapas de construcción.