Saldo de la deuda pública interna creció a L228,718 millones en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública centralizada de Honduras aceleró en los últimos años la colocación de bonos domésticos para financiar el presupuesto de ingresos. Eso derivó en el aumento del saldo de la deuda interna al cerrar 2025 con 228,718.2 millones de lempiras.
Así lo indica un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y que al compararse con 2024, cuando el saldo fue de 204,814.2 millones de lempiras, se denota un aumento interanual de L23,904 millones.
Al cierre de 2021, la deuda pública interna del gobierno central fue de 179,876.4 millones de lempiras y que al compararse con 2025 (L228,718.2 millones), se observa un aumento de L48,841.8 millones en cuatro años.
Según datos de la Sefin, en 2022 el saldo de la deuda pública interna fue de 200,407.8 millones de lempiras, en 2023 creció a L201,081.8 millones y en 2024 ascendió a L204,814.2 millones. En el periodo 2024-2025 es cuando se observa el mayor crecimiento con 23,904 millones de lempiras.
Composición
El informe de la Sefin señala que la deuda interna de la administración central está compuesta en un 76.6% por deuda bonificada (175,160.5 millones de lempiras) y el restante 23.4% por deuda no bonificada (L53,557.7 millones).
Otro dato relevante es que el 71.5% del saldo de la deuda interna se encuentra contratada a tasa fija, (163,491 millones de lempiras), mientras que L65,227.2 millones está a tasa variable.
El endeudamiento interno del gobierno central se encuentra, en su mayoría, expresado en moneda nacional con 173,327.9 millones de lempiras, lo que representa el 75.8% del portafolio total. El 24.2% restante corresponde a obligaciones en moneda extranjera con 55,390.2 millones de lempiras ($2,100.3 millones).
Otro dato de interés es que el servicio acumulado de deuda interna fue de 28,492.1 millones de lempiras.
En cuanto a la colocación de nuevos bonos domésticos durante 2025, la Secretaría de Finanzas emitió 35,195.8 millones de lempiras.