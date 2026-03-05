  1. Inicio
  2. · Economía

Saldo de la deuda pública interna creció a L228,718 millones en 2025

Saldo de la deuda interna aumentó en 48,841.8 millones de lempiras en los últimos cuatro años. Un informe de la Sefin revela que en 2022 y 2025 el gobierno central colocó la mayor cantidad de bonos

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 00:00
Saldo de la deuda pública interna creció a L228,718 millones en 2025

Así lo indica un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y que al compararse con 2024, cuando el saldo fue de 204,814.2 millones de lempiras, se denota un aumento interanual de L23,904 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública centralizada de Honduras aceleró en los últimos años la colocación de bonos domésticos para financiar el presupuesto de ingresos. Eso derivó en el aumento del saldo de la deuda interna al cerrar 2025 con 228,718.2 millones de lempiras.

Así lo indica un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y que al compararse con 2024, cuando el saldo fue de 204,814.2 millones de lempiras, se denota un aumento interanual de L23,904 millones.

Al cierre de 2021, la deuda pública interna del gobierno central fue de 179,876.4 millones de lempiras y que al compararse con 2025 (L228,718.2 millones), se observa un aumento de L48,841.8 millones en cuatro años.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y cuál es su importancia en la economía global?

Según datos de la Sefin, en 2022 el saldo de la deuda pública interna fue de 200,407.8 millones de lempiras, en 2023 creció a L201,081.8 millones y en 2024 ascendió a L204,814.2 millones. En el periodo 2024-2025 es cuando se observa el mayor crecimiento con 23,904 millones de lempiras.

Composición

El informe de la Sefin señala que la deuda interna de la administración central está compuesta en un 76.6% por deuda bonificada (175,160.5 millones de lempiras) y el restante 23.4% por deuda no bonificada (L53,557.7 millones).

Otro dato relevante es que el 71.5% del saldo de la deuda interna se encuentra contratada a tasa fija, (163,491 millones de lempiras), mientras que L65,227.2 millones está a tasa variable.

El endeudamiento interno del gobierno central se encuentra, en su mayoría, expresado en moneda nacional con 173,327.9 millones de lempiras, lo que representa el 75.8% del portafolio total. El 24.2% restante corresponde a obligaciones en moneda extranjera con 55,390.2 millones de lempiras ($2,100.3 millones).

Anabel Gallardo es reelecta presidenta del Cohep para el período 2026-2028

Otro dato de interés es que el servicio acumulado de deuda interna fue de 28,492.1 millones de lempiras.

En cuanto a la colocación de nuevos bonos domésticos durante 2025, la Secretaría de Finanzas emitió 35,195.8 millones de lempiras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias