Saldo de la deuda pública interna creció a L228,718 millones en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública centralizada de Honduras aceleró en los últimos años la colocación de bonos domésticos para financiar el presupuesto de ingresos. Eso derivó en el aumento del saldo de la deuda interna al cerrar 2025 con 228,718.2 millones de lempiras.

Así lo indica un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y que al compararse con 2024, cuando el saldo fue de 204,814.2 millones de lempiras, se denota un aumento interanual de L23,904 millones.

Al cierre de 2021, la deuda pública interna del gobierno central fue de 179,876.4 millones de lempiras y que al compararse con 2025 (L228,718.2 millones), se observa un aumento de L48,841.8 millones en cuatro años.