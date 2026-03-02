Gobierno pagará $3,563.6 millones por deuda externa de 2026 a 2029

Tegucigalpa, Honduras.- El servicio de la deuda pública externa (capital, intereses y comisiones) cada año absorbe una fuerte cantidad de los ingresos del presupuesto del gobierno central de Honduras. Un reciente informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin), al que tuvo acceso EL HERALDO, revela que el servicio de deuda para el cuatrienio 2026-2029 ascenderá a 3,563.4 millones de dólares. Esa cantidad se desglosa así: $2,167 millones en capital, $1,332.3 millones en intereses y $64.5 millones en comisiones.

Para 2026, la proyección de servicio de deuda es de 782.1 millones de dólares y aumenta a $1,448.3 millones en 2027 por el vencimiento del bono soberano. Para 2028 la Sefin programó 688.6 millones de dólares y para 2029 baja a $644.6 millones. Fuentes técnicas de la Sefin explican que los picos que muestra el servicio de la deuda pública externa ocurren en los años de vencimientos de los bonos soberanos, por ejemplo en el largo plazo ocurrirá en 2030 (bono por $600 millones) y en 2034 (bono por $900 millones). El informe oficial indica que los acreedores que mayores pagos recibirán son el New York Bank Mellon con $1,211.1 millones de dólares que corresponde al bono soberano de $700 millones que expira el próximo año, seguido del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con $785.9 millones de dólares y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $763.8 millones.