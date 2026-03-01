Las nuevas decisiones de Nasry Asfura con el proyecto de tren interoceánico

En el reciente Consejo de Ministros se hicieron reformas al PCM que creó la Confi: "Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (CONFI), será ejercida por el Presidente de la República y, para el ejercicio de la Representación Legal, la ejecución de funciones, facultades, atribuciones y delegaciones presidenciales, nombrará un Director(a) Ejecutivo(a), quien será su sustituto legal para todos los efectos legales y administrativos que correspondan".