Las nuevas decisiones de Nasry Asfura con el proyecto de tren interoceánico

El presidente Nasry Asfura ha tomado determinaciones con relación al proyecto de tren interoceánico que había promovido el gobierno de Xiomara Castro. ¿Cuáles son esas decisiones de Asfura Zablah?
A finales del 2023 fue creada la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi), que estuvo siendo dirigida por Héctor Zelaya, secretario privado de la expresidenta Xiomara Castro.
La Confi fue creada como un ente desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República, que actuará a través de un comisionado presidencial. Este comisionado presidencial era Héctor Zelaya.
La Confi se creó con el objetivo de obtener el financiamiento, obtener los permisos y autorizaciones públicas necesarias; realizar los diseños constructivos, ejecutar la construcción y la operación y gestión del Ferrocarril Nacional Interoceánico.
La Confi se integra de la Secretaría de Defensa, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y Secretaría de Finanzas.
Con la llegada de Nasry Asfura se determinó nombrar a Ana Carolina Sikafy Canahuati fue designada como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi).
Sikafy Canahuati actuará como representante legal ya que el jefe de Estado, Nasry Asfura, tendrá la presidencia ejecutiva de la Confi.
En el reciente Consejo de Ministros se hicieron reformas al PCM que creó la Confi: "Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (CONFI), será ejercida por el Presidente de la República y, para el ejercicio de la Representación Legal, la ejecución de funciones, facultades, atribuciones y delegaciones presidenciales, nombrará un Director(a) Ejecutivo(a), quien será su sustituto legal para todos los efectos legales y administrativos que correspondan".
De esta manera el presidente Asfura será quien esté a la cabeza del proyecto, sin embargo, la parte administrativa y legal será efectuada por Ana Carolina Sikafy Canahuati quien deberá notificar al jefe de Estado de todo lo que se hará.
Se prevé que el tren interoceánico sirva de paso para cargueros con capacidad mayor a las 300 mil toneladas, así como el paso de 10 mil contenedores en 24 horas. A su vez, la líneas ferroviarias rondarían los 440 kilómetros lineales por 250 kilómetros de ancho. El proyecto de tren interoceánico está valorado en al menos 20 mil millones de dólares y se desarrollaría en no menos de tres períodos presidenciales.