Listado completo de instituciones eliminadas por Nasry Asfura en su gobierno

El gobierno de Nasry Asfura publicó en La Gaceta una serie de determinaciones sobre su reciente Consejo de Ministros, donde detalló la eliminación de diversas instituciones y programas. Este es el listado completo de las dependencias que dicen adiós en el actual mandato.
La noche del 24 de febrero se efectuó el primer Consejo de Ministros por parte del gobierno de Nasry Asfura. El Consejo de Ministros se desarrolló hasta altas horas de la noche y el punto principal fue la eliminación y reestructuración del aparato estatal.
Secretaría de Planificación Estratégica: Era dirigida por Ricardo Salgado y dentro de esta dependencia operaba el canal 8, que contaba con más de 620 empleados. Una de sus funciones era rectorar las comunicaciones y planificación en el gobierno de Xiomara Castro. A esta Secretaría estaba adscrita la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República, que también queda eliminada.
Fondo Social de la Vivienda (Fosovi): Terminó siendo dirigida por Gilberto Ríos, “El Grillo”, y era una entidad pública desconcentrada, creada para facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas y sostenibles, especialmente para familias de menores recursos; pasará a la Secretaría de Estado en el Despacho de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas): Esta era una institución que se encargaba de ejecutar la política de Estado para el desarrollo comunitario y desarrollar la infraestructura básica necesaria para la producción a la calidad de vida de la población tales como agua potable y saneamiento.
Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos: Fue creado mediante PCM-02-2022 adscrito a Sedecoas y su objetivo era coordinar y ejecutar políticas, programas y proyectos habitacionales; ahora pasará a ser parte de la Secretaría de Vivienda.
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda): Encargada de regular y facilitar el acceso a viviendas dignas, enfocándose en familias de menores ingresos y pobreza extrema a través de bonos y proyectos habitacionales; también será absorbida por la Secretaría de Vivienda.
Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia: Era la entidad encargada de brindar los mecanismos técnicos y metodológicos para el desarrollo y seguimiento a los proyectos públicos de los diferentes sectores estratégicos definidos por la Presidencia de la República.
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: Será ahora la Procuraduría General de la República (PGR) quien creará una normativa y rectorará en esta área.
Red Solidaria: Programa que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y, según establecían, su objetivo era erradicar la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de las familias mediante justicia social y dignidad.
Programa de Acción Solidaria (Proasol): También dependía de Sedesol y estaba diseñado para brindar asistencia social y transferencias monetarias a grupos en situación de vulnerabilidad extrema.
Servicio Aeroportuario Nacional (SAN): Se restablece la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA, S.A.). EHISA, S.A. ejercerá dichas funciones en su condición de sociedad mercantil anónima unipersonal, cuyo capital accionario es propiedad total del Estado de Honduras, garantizando la continuidad, seguridad, eficiencia y regularidad del servicio aeroportuario nacional.
Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición para la Reconciliación y Refundación de Honduras: Estaba adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos y fue creado en el gobierno de Xiomara Castro para el reconocimiento y reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Honduras en hechos como el golpe de Estado del 2009.
Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC): Se restablece la estructura organizativa establecida en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.
Instituto Nacional de la Memoria Histórica: Creado en 2024 y entre sus finalidades estaba el investigar sobre los golpes de Estado en el país. Tenía por objetivo la investigación, difusión, transmisión y concientización sobre hechos de historia nacional relacionados con luchas sociales y políticas; así como violaciones de derechos humanos y rupturas del orden democrático.