Listado completo de instituciones eliminadas por Nasry Asfura en su gobierno

Secretaría de Planificación Estratégica: Era dirigida por Ricardo Salgado y dentro de esta dependencia operaba el canal 8, que contaba con más de 620 empleados. Una de sus funciones era rectorar las comunicaciones y planificación en el gobierno de Xiomara Castro. A esta Secretaría estaba adscrita la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República, que también queda eliminada.