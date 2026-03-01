“Perdí a mi papá, mi esposa y a mi bebé”: despiden a 22 víctimas de accidente aéreo en Bolivia

"Son mi papá, mi esposa y mi bebé, los perdí en el accidente del avión", dijo a EFE Iván Quispe, que velaba este domingo a sus familiares en la ciudad de El Alto. Contó que el día del accidente su papá, Silvano Quispe, fue a recoger en su vehículo a su esposa, Gabriela Condori, y a su bebé, que llegaban de una población del altiplano, donde ella daba clases como maestra en una escuela.