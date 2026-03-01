Iban a matar a su pareja y la asesinaron a ella: crimen de Landris Yépez en Baranoa

Versiones brindadas por el alcalde de Baranoa indican que Landris Yépez fue asesinada por su expareja, quien se habría negado a terminar su relación amorosa. Esto se sabe.
Landris Johana Yépez Estrada, de 26 años, fue asesinada tras ser atacada a disparos cuando se encontraba en la terraza de su vivienda, en el barrio Villa Carolina, Baranoa, Colombia.
Yépez Estrada fue acribillada cuando estaba junto a su pareja sentimental, cuando presuntamente su expareja llegó al lugar y abrió fuego sin mediar palabra.
Landris recibió dos impactos de bala que le causaron la muerte en el sitio, mientras que su pareja resultó herido en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial.
El alcalde del municipio, Edinson Palma, indicó que, según las primeras hipótesis, el atentado iba dirigido contra la pareja de la víctima y estaría relacionado con un presunto hecho de carácter pasional.
“El ataque, según la información preliminar de la Policía, iba dirigido contra un hombre y termina siendo víctima una mujer. Se investiga un posible caso sicarial de tipo pasional”, manifestó el mandatario.
Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a la expareja sentimental de Landris, quien, según los testimonios recopilados, no habría aceptado la ruptura y presuntamente la había amenazado con antes.
El alcalde confirmó que el presunto agresor fue identificado mediante las cámaras de seguridad y que, semanas atrás, había sido capturado por porte ilegal de arma de fuego, pero quedó en libertad.
Familiares y amigos despidieron a Landris con mensajes en redes sociales, y piden justicia por su crimen.
Autoridades continúan con la búsqueda del presiunto responsable de la muerte de esta joven, quien hoy deja el luto a la comunidad de Baranoa.