Landris Yépez fue asesinada a disparos cuando estaba en casa; expareja es sospechoso

"Me partió en pedazos verla empapada en sangre, gritar y pedir ayuda", fue el mensaje de su amigo, quien estuvo en los últimos segundos de vida de Landris tras ser atacada en Colombia

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 09:38
Baranoa, Colombia, esta de luto tras el crimen de Landris Yépez , quien fue atacada a tiros cuando se encontraba en la terraza de su vivienda, en el barrio Villa Carolina. Aquí los detalles del crimen:

Foto: Redes sociales
De acuerdo con la información, Landris Johana Yépez Estrada, de 26 años, estaba junto a su pareja sentimental cuando un hombre armado llegó al lugar y abrió fuego sin mediar palabra.

Foto: Redes sociales
Landris recibió dos impactos de bala que le causaron la muerte en el sitio, mientras que el hombre que la acompañaba resultó herido en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial.

 Foto: Redes sociales
El alcalde del municipio, Edinson Palma, indicó en declaraciones a Emisora Atlántico que, según las primeras hipótesis, el atentado iba dirigido contra la pareja de la víctima y estaría relacionado con un presunto hecho de carácter pasional.

 Foto: Redes sociales
“El ataque, según la información preliminar de la Policía, iba dirigido contra un hombre y termina siendo víctima una mujer. Se investiga un posible caso sicarial de tipo pasional”, manifestó el mandatario.

 Foto: Redes sociales
Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a la expareja sentimental de la joven, quien, según los testimonios recopilados, no habría aceptado la ruptura y presuntamente la había amenazado con anterioridad.

 Foto: Redes sociales
El alcalde confirmó que el presunto agresor fue identificado mediante las cámaras de seguridad y que, semanas atrás, había sido capturado por porte ilegal de arma de fuego, pero posteriormente quedó en libertad por decisión de un juez de control de garantías.

Foto: Redes sociales
Mientras avanzan las diligencias para lograr su captura, familiares y amigos despidieron a Landris con mensajes en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
Uno de ellos expresó el dolor que le dejó presenciar la escena. Relató que la vio en brazos de su pareja, intentó auxiliarla, pero no logró salvarla.

 Foto: Redes sociales
“Ayer que la vi allí en los brazos de Stiven y salir corriendo para poder auxiliarla, saber que no pude hacer nada por ella me desgarra el alma. Tenerla en mis brazos, verla empapada en sangre, gritar y pedir ayuda, ver su último aliento, se llevó un pedazo de mí y me partió en mil pedazos"

 Foto: Redes sociales
Continuó: "Ese 11:11 me dolerá toda la vida porque presencié cómo alguien tan especial y única conmigo, que me demostró tanto en tan poco tiempo, dejaba este plano terrenal por culpa de un inhumano que le arrebató la vida. Es la hora y no asimilo que no esté presente aquí".

Foto: Redes sociales
Las autoridades continúan con la búsqueda del señalado responsable y reiteraron que el caso se mantiene en investigación para esclarecer plenamente los móviles del crimen.

 Foto: Redes sociales
