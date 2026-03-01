Landris Yépez fue asesinada a disparos cuando estaba en casa; expareja es sospechoso

Baranoa, Colombia, esta de luto tras el crimen de Landris Yépez , quien fue atacada a tiros cuando se encontraba en la terraza de su vivienda, en el barrio Villa Carolina. Aquí los detalles del crimen:
De acuerdo con la información, Landris Johana Yépez Estrada, de 26 años, estaba junto a su pareja sentimental cuando un hombre armado llegó al lugar y abrió fuego sin mediar palabra.
Landris recibió dos impactos de bala que le causaron la muerte en el sitio, mientras que el hombre que la acompañaba resultó herido en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial.
El alcalde del municipio, Edinson Palma, indicó en declaraciones a Emisora Atlántico que, según las primeras hipótesis, el atentado iba dirigido contra la pareja de la víctima y estaría relacionado con un presunto hecho de carácter pasional.
“El ataque, según la información preliminar de la Policía, iba dirigido contra un hombre y termina siendo víctima una mujer. Se investiga un posible caso sicarial de tipo pasional”, manifestó el mandatario.
Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a la expareja sentimental de la joven, quien, según los testimonios recopilados, no habría aceptado la ruptura y presuntamente la había amenazado con anterioridad.
El alcalde confirmó que el presunto agresor fue identificado mediante las cámaras de seguridad y que, semanas atrás, había sido capturado por porte ilegal de arma de fuego, pero posteriormente quedó en libertad por decisión de un juez de control de garantías.
Mientras avanzan las diligencias para lograr su captura, familiares y amigos despidieron a Landris con mensajes en redes sociales.
Uno de ellos expresó el dolor que le dejó presenciar la escena. Relató que la vio en brazos de su pareja, intentó auxiliarla, pero no logró salvarla.
“Ayer que la vi allí en los brazos de Stiven y salir corriendo para poder auxiliarla, saber que no pude hacer nada por ella me desgarra el alma. Tenerla en mis brazos, verla empapada en sangre, gritar y pedir ayuda, ver su último aliento, se llevó un pedazo de mí y me partió en mil pedazos"
Continuó: "Ese 11:11 me dolerá toda la vida porque presencié cómo alguien tan especial y única conmigo, que me demostró tanto en tan poco tiempo, dejaba este plano terrenal por culpa de un inhumano que le arrebató la vida. Es la hora y no asimilo que no esté presente aquí".
Las autoridades continúan con la búsqueda del señalado responsable y reiteraron que el caso se mantiene en investigación para esclarecer plenamente los móviles del crimen.