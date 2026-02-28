¿Quién era Ali Jameneí, el líder supremo de Irán al que EEUU e Israel mataron en ataque?

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, quien murió este sábado en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica, fue el guía espiritual de esa nación durante casi 37 años, desde que fue nombrado en 1989, tiempo en el que mantuvo siempre en el punto de mira a los "enemigos" de la nación, principalmente a Estados Unidos.