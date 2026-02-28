  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel

Tras los bombardeos contra Irán, Israel da por muerto al líder supremo, Alí Jameneí. El presidente estadounidense también se refirió a la versión

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 16:02
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
1 de 10

Israel aseguró oficialmente que Alí Jameneí, líder supremo iraní, murió tras los bombardeos lanzados este sábado junto a Estados Unidos. ¿Qué se sabe?

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
2 de 10

Supuestamente, una fuente oficial israelí que decidió mantenerse en el anonimato confirmó la información a medios de comunicación.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
3 de 10

Según lo que ha trascendido, el cadáver del líder habría sido hallado en un búnker y los servicios de inteligencia habrían obtenido material gráfico del lugar.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
4 de 10

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
5 de 10

“Creemos que es correcto”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser consultado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
6 de 10

Alí Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
7 de 10

Según la prensa israelí, tanto Netanyahu como Trump habrían recibido fotografías del cuerpo sin vida de Jameneí como prueba de que el líder supremo fue eliminado.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
8 de 10

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
9 de 10

Por su parte, medios iraníes afirman que Jameneí está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel.

 Foto: Agencia EFE
Murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, tras bombardeos, asegura Israel
10 de 10

“Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Alí Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones”, indicó la agencia iraní Tasnim.

 Foto: Agencia EFE
Cargar más fotos