¿Hubo víctimas estadounidenses tras la respuesta de Irán contra EE UU?

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, pero las acciones provocaron una respuesta en su contra. En Irán se han confirmado varios muertos, pero ¿qué daños sufrió Estados Unidos? Aquí lo que se sabe.
La respuesta de Irán a los ataques de Washington y Tel Aviv tuvo como objetivo territorio israelí e instalaciones estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.
Irán lanzó ataques de represalia con misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en todo Oriente Medio. El impacto más directo se registró en el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE UU, en Baréin.
El Mando Central de Estados Unidos afirmó que los recientes bombardeos ejecutados por Irán no dejaron víctimas estadounidenses.
Preliminarmente, se conoció que los daños han sido limitados y que no han interferido con las operaciones, según recogió la agencia Europa Press.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos indicaron no haber registrado ninguna víctima ni heridos entre sus efectivos como consecuencia de los ataques lanzados por Irán, según compartió Europa Press. ¿Qué pasó en Irán?
Los ataques de Irán se produjeron tras las acciones previas de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní. Estados Unidos busca debilitar al ejército iraní y frenar la producción de armas nucleares que, según el presidente Donald Trump, pone en riesgo a los estadounidenses.
Las autoridades iraníes habían advertido reiteradamente que cualquier ataque en su territorio desencadenaría represalias contra bases estadounidenses en países vecinos.
Las autoridades de Catar confirmaron la interceptación de dos misiles iraníes sobre su territorio, donde se encuentra la base aérea de Al Udeid, sede del cuartel general avanzado de la Fuerza Aérea de EEUU y donde están desplegados más de 10,000 soldados.
En Irán, las víctimas son varias. Solo en una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab, la cifra asciende a 85 personas muertas. En territorio iraní se vivieron momentos de caos, con la circulación detenida por el tráfico, padres recogiendo a niños de los colegios y largas filas en los cajeros automáticos.