¿Por qué EEUU e Israel bombardearon Irán? Las razones detrás de los ataques

El mundo despertó con la noticia de que Estados Unidos e Israel habían bombardeado a Irán. ¿Por qué lo hicieron? Acá todos los detalles.
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques a gran escala contra Irán que, según el presidente Donald Trump, buscan debilitar al ejército iraní y frenar la producción de armas nucleares.
El gobierno iraní no se quedó de brazos cruzados y respondió rápidamente. La Guardia Revolucionaria informó haber disparado drones y misiles contra Israel, además de atacar instalaciones militares estadounidenses en Baréin, Kuwait y Catar.
Hasta el momento no se reportan muertes de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, en Irán se han confirmado 85 fallecidos tras un ataque israelí contra una escuela de niñas.
Donald Trump informó en un video publicado en Truth Social que los ataques contra territorio iraní son el resultado de la falta de compromiso del gobierno de Irán para limitar el alcance de su programa nuclear.
“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Un grupo despiadado de gente muy dura y terrible”, afirmó Trump.
El presidente estadounidense agregó que el programa nuclear de Irán “pone en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”.
¿Qué se sabe del programa nuclear de Irán? El programa nuclear iraní hació hace décadas y ha pasado por distintas fases de expansión, acuerdos internacionales, incumplimientos y sanciones.
Irán continúa enriqueciendo uranio hasta un 60 %, un nivel cercano al requerido para fabricar armas nucleares si se eleva al 90 %, según un último reporte de la Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés)
En la foto figura una mujer sosteniendo una imagen del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. EEU. e Irán han sostenido rondas de conversaciones diplomáticas en Ginebra para intentar detener o limitar el programa nuclear iraní, aunque hasta ahora no han logrado alcanzar un acuerdo.