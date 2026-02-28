  1. Inicio
¿Por qué EEUU e Israel bombardearon Irán? Las razones detrás de los ataques

Los bombardeos contra Irán han encendido las alarmas internacionales y puesto bajo la lupa el programa nuclear iraní. Aquí le explicamos las razones del ataque

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 14:08
El mundo despertó con la noticia de que Estados Unidos e Israel habían bombardeado a Irán. ¿Por qué lo hicieron? Acá todos los detalles.

 Foto: Agencia EFE
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques a gran escala contra Irán que, según el presidente Donald Trump, buscan debilitar al ejército iraní y frenar la producción de armas nucleares.

 Foto: Agencia EFE
El gobierno iraní no se quedó de brazos cruzados y respondió rápidamente. La Guardia Revolucionaria informó haber disparado drones y misiles contra Israel, además de atacar instalaciones militares estadounidenses en Baréin, Kuwait y Catar.

 Foto: Agencia EFE
Hasta el momento no se reportan muertes de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, en Irán se han confirmado 85 fallecidos tras un ataque israelí contra una escuela de niñas.

 Foto: Agencia EFE
Donald Trump informó en un video publicado en Truth Social que los ataques contra territorio iraní son el resultado de la falta de compromiso del gobierno de Irán para limitar el alcance de su programa nuclear.

 Foto: Agencia EFE
“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Un grupo despiadado de gente muy dura y terrible”, afirmó Trump.

 Foto: Agencia EFE
El presidente estadounidense agregó que el programa nuclear de Irán “pone en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”.

 Foto: Agencia EFE
¿Qué se sabe del programa nuclear de Irán? El programa nuclear iraní hació hace décadas y ha pasado por distintas fases de expansión, acuerdos internacionales, incumplimientos y sanciones.

 Foto: Agencia EFE
Irán continúa enriqueciendo uranio hasta un 60 %, un nivel cercano al requerido para fabricar armas nucleares si se eleva al 90 %, según un último reporte de la Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés)

Foto: Agencia EFE
En la foto figura una mujer sosteniendo una imagen del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. EEU. e Irán han sostenido rondas de conversaciones diplomáticas en Ginebra para intentar detener o limitar el programa nuclear iraní, aunque hasta ahora no han logrado alcanzar un acuerdo.

 Foto: Agencia EFE
