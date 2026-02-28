¿Cómo funciona el sistema multicapa, la defensa antimisiles utilizada por Israel?

Su rapidez es clave, ya que la capacidad de interceptación debe evaluarse en función del tiempo que el misil permanece en vuelo y no solo de la distancia recorrida, puesto que un proyectil que permanece más tiempo en el aire puede ser neutralizado incluso a corta distancia, mientras que otro más rápido puede resultar imposible de interceptar pese a encontrarse más lejos, al no dejar margen suficiente para su detección y respuesta.