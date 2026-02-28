¿Qué se sabe sobre el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán?

Las fuerzas de Israel y de Estados Unidos lanzaron una ofensiva militar contra múltiples objetivos dentro de Irán, incluyendo instalaciones en Teherán, Isfahan, Qom y otras ciudades importantes. ¿Qué se sabe sobre este ataque?
Estados Unidos e Israel lanzaron esta mañana un ataque contra objetivos en la nación persa, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó de operación militar "masiva" .
El Pentágono denominó esta acción como “Operación Furia Épica” mientras que Israel la llamó “Roaring Lion”, buscando degradar las capacidades militares e impedir que Irán obtenga armas nucleares.
El ataque se produjo tras el fracaso de negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, en las cuales Teherán rechazó discutir temas como su programa de misiles y el alcance de sus actividades regionales.
Reportes desde Irán indicaron fuertes explosiones en varias ciudades, columnas de humo sobre Teherán e impacto en infraestructura militar.
Irán respondió con cohetes y misiles disparados hacia objetivos en Israel y múltiples bases estadounidenses distribuidas por países del Golfo como Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
Ante la escalada, varios países de la región cerraron su espacio aéreo y varias compañías aéreas cancelaron vuelos, mientras que Israel activó sirenas de ataque aéreo y tomó medidas de emergencia civil.
Algunos estados y organizaciones han condenado la violencia y piden contención, mientras que otros critican lo que consideran violaciones del derecho internacional.
Además, han realizado llamados urgentes para una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de abordar la crisis y evitar que el conflicto se extienda más allá de la región.
Observadores internacionales han expresado su preocupación porque la guerra podría infligir un alto costo a la población civil, con posibles daños a infraestructura crítica, desplazamientos y víctimas inocentes.
Este enfrentamiento se da en un contexto de tensiones prolongadas en Oriente Medio por el programa nuclear iraní, su apoyo a grupos aliados en la región, disputas históricas con Israel y el rol geopolítico de Estados Unidos.
El Gobierno iraní ya recurrió a la interrupción del servicio de internet durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre y que desembocaron en la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron por la represión del régimen.