¿Qué se sabe sobre el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán?

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 09:22
Las fuerzas de Israel y de Estados Unidos lanzaron una ofensiva militar contra múltiples objetivos dentro de Irán, incluyendo instalaciones en Teherán, Isfahan, Qom y otras ciudades importantes. ¿Qué se sabe sobre este ataque?

Foto: Redes sociales
Estados Unidos e Israel lanzaron esta mañana un ataque contra objetivos en la nación persa, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó de operación militar "masiva" .

 Foto: Redes sociales
El Pentágono denominó esta acción como “Operación Furia Épica” mientras que Israel la llamó “Roaring Lion”, buscando degradar las capacidades militares e impedir que Irán obtenga armas nucleares.

 Foto: Redes sociales
El ataque se produjo tras el fracaso de negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, en las cuales Teherán rechazó discutir temas como su programa de misiles y el alcance de sus actividades regionales.

Foto: Redes sociales
Reportes desde Irán indicaron fuertes explosiones en varias ciudades, columnas de humo sobre Teherán e impacto en infraestructura militar.

 Foto: Redes sociales
Irán respondió con cohetes y misiles disparados hacia objetivos en Israel y múltiples bases estadounidenses distribuidas por países del Golfo como Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

 Foto: Redes sociales
Ante la escalada, varios países de la región cerraron su espacio aéreo y varias compañías aéreas cancelaron vuelos, mientras que Israel activó sirenas de ataque aéreo y tomó medidas de emergencia civil.

 Foto: Redes sociales
Algunos estados y organizaciones han condenado la violencia y piden contención, mientras que otros critican lo que consideran violaciones del derecho internacional.

 Foto: Redes sociales
Además, han realizado llamados urgentes para una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de abordar la crisis y evitar que el conflicto se extienda más allá de la región.

 Foto: Redes sociales
Observadores internacionales han expresado su preocupación porque la guerra podría infligir un alto costo a la población civil, con posibles daños a infraestructura crítica, desplazamientos y víctimas inocentes.

 Foto: Redes sociales
Este enfrentamiento se da en un contexto de tensiones prolongadas en Oriente Medio por el programa nuclear iraní, su apoyo a grupos aliados en la región, disputas históricas con Israel y el rol geopolítico de Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
El Gobierno iraní ya recurrió a la interrupción del servicio de internet durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre y que desembocaron en la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron por la represión del régimen.

 Foto: Redes sociales
