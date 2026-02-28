  1. Inicio
Escala la tensión: Irán sacudido por ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

La ofensiva conjunta contra objetivos militares en Teherán y otras ciudades provocó explosiones, evacuaciones y congestión en las calles

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 08:29
Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana de este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

 Foto: Agencia EFE
Tras días de tensión ante una operación que se vislumbraba inminente a pesar del aparente progreso de las negociaciones en Ginebra entre iraníes y estadounidenses, la ofensiva fue finalmente lanzada el sábado y anunciada por el Ministerio de Defensa israelí a las 8:15, hora de Israel (6:15 GMT).

 Foto: Agencia EFE
Pocos minutos después se empezaron a escuchar explosiones en Teherán y en otras ciudades del país.

 Foto: Agencia EFE
El Ejército israelí que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen".

 Foto: Agencia EFE
Israel ha bautizado su campaña militar como 'Rugido de León' y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

 Foto: Agencia EFE
Poco después de que sonasen las primeras explosiones de los ataques israelíes, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias, muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.

 Foto: Agencia EFE
En la avenida Jordan el alto número de vehículos paralizó la circulación hasta el punto de que varios conductores se bajaron de sus coches para tratar de poner orden y restablecer el movimiento, según pudo observar EFE.

 Foto: Agencia EFE
Aunque las primeras explosiones se produjeron más al sur de la ciudad de 12 millones de habitantes hasta este lugar llegaba el olor a quemado y químico de los impactos israelíes.

 Foto: Agencia EFE
Muchos de los que circulaban en la ciudad llevaban a niños consigo tras recogerlos de los centros escolares que habían abierto apenas dos horas antes.

 Foto: Agencia EFE
Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como de Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste).

 Foto: Agencia EFE
