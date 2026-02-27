Habló antes de morir: niño denunció a su madrastra en su lecho de muerte en Indonesia

Los habitantes de la ciudad de Sukabumi, en Indonesia, no salen del asombro tras que se hiciera viral el caso de Nizam Syafei, un niño de tan solo 12 años que perdió la vida tras una agonía marcada por el maltrato físico y psicológico de su madrastra. ¿Qué testificó en menor antes de morir? A continuación los detalles.