Chavismo conmemora 37 años del 'Caracazo' y pide a EEUU libertad para Maduro

El este de la ciudad de Caracas vivió este viernes una masiva manifestación por doble motivo, por un lado, recordar a los mártires del Caracazo y, por el otro, pedir a Estados Unidos la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presos en Nueva York desde enero.
La gente protestaba "contra las medidas (...) del paquetazo neoliberal" tomadas para "sacrificar al pueblo y beneficiar a los grandes capitales, a los grandes ricos que en este caso ostentaban el poder", dijo el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, que encabezaba la marcha para conmemorar la rebelión civil.
Para el funcionario, eso cambió con la llegada al poder del hoy fallecido presidente Hugo Chávez, en 1999, y la de su sucesor, Maduro, en 2013.
Maduro "estableció dinámicas inmediatas para proteger al pueblo", indicó.
Los manifestantes, además, clamaron nuevamente por la liberación de Maduro y Flores, quienes fueron capturados por tropas estadounidenses.
La detención de ambos fue realizada por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero durante un ataque a Caracas y tres estados cercanos a la capital.
"Exhorto a la ciudadanía que se una a la rebelión, a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra combatiente Cilia Flores para que vuelvan a Venezuela", dijo a EFE Venus Chirinos desde la manifestación en la que varios simpatizantes tenían fotos de la pareja presidencial.
El 27 de febrero de 1989, las protestas de miles de ciudadanos en Caracas y otras zonas cercanas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público desembocaron en el mayor estallido social de Venezuela.
Tras el mayor estallido social de Venezuela, siete lustros después, no hay nadie preso por las 276 muertes registradas entonces.
Los simpatizantes del Gobierno venezolano recorrieron las calles de la parroquia caraqueña de Petare, para exigir además la liberación de sus líderes Nicolás Maduro y Cilia Flores.