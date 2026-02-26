“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de "El Mencho" enviaron a jueces

Los hijos, hijas y allegados de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enviaron decenas de cartas a jueces federales en Estados Unidos, en un intento por obtener clemencia en sus procesos penales, en paralelo a la entrega de millonarios decomisos que suman más de 6,300 millones de dólares.
De acuerdo con expedientes judiciales revisados en cortes federales estadounidenses, al menos seis familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, recurrieron a misivas personales en las que expresaron arrepentimiento, destacaron su fe religiosa y describieron actividades comunitarias, como parte de su estrategia de defensa.
Entre los procesados figuran su hijo Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”; su hija Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”; su yerno Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, “El Guacho”; así como los hermanos González Valencia, señalados como integrantes del brazo financiero conocido como “Los Cuinis”
Las cartas, integradas a los expedientes públicos, fueron enviadas por familiares, amigos, miembros de la comunidad e incluso líderes religiosos. En ellas, los remitentes describen a los acusados como personas trabajadoras, creyentes y comprometidas con sus familias. Algunas destacan su participación en actividades filantrópicas, colectas navideñas y apoyo a sectores vulnerables.
En el caso de Rubén Oseguera González, sentenciado por la jueza federal Beryl Howell a cadena perpetua más 30 años de prisión, las cartas incluyeron mensajes de un sacerdote de Zapopan que afirmó haber mantenido contacto con él mediante llamadas y correspondencia, asegurando que había reflexionado sobre su futuro y profundizado en la lectura de la Biblia.
Otras cartas enviadas al tribunal describieron al acusado como una persona creyente y cercana a su familia. Su hijo menor relató en una de las misivas que uno de los momentos más significativos fue poder convivir con él durante una visita en prisión. La abuela materna escribió: “Él no escogió al papá que le tocó”. Sin embargo, la sentencia no fue modificada.
En el caso de Jessica Johanna Oseguera González, señalada por fiscales como operadora financiera del CJNG a través de empresas fachada en Jalisco, también se presentaron cartas de su entorno personal.
Una de ellas señaló que “irradiaba felicidad y siempre se sentía un ambiente de paz”, mientras que otra destacó que “su principal valor es la crianza fundamentada con amor, disciplina y respeto”. Fue condenada a 30 meses de prisión tras aceptar un acuerdo de culpabilidad.
En el caso de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, acusado inicialmente por narcotráfico y posteriormente declarado culpable por lavado de dinero, se integraron 42 páginas de cartas enviadas desde Jalisco.
Amigos y familiares solicitaron compasión al tribunal, describiéndolo como una persona solidaria y enfocada en su familia. Fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión.
Los decomisos ordenados por las cortes federales estadounidenses incluyeron cifras históricas. A Rubén Oseguera González se le impuso el mayor decomiso contra un miembro de un cártel mexicano en Estados Unidos: más de 6,000 millones de dólares. Otros familiares aceptaron la entrega de bienes, propiedades, efectivo y millones de dólares adicionales como parte de acuerdos judiciales.
En total, las cantidades reconocidas ante tribunales superan los 6,300 millones de dólares, cifra que podría incrementarse debido a procesos aún activos, como el de Abigael González Valencia, cuyo juicio continúa en curso.