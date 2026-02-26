  1. Inicio
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de "El Mencho" enviaron a jueces

Las misivas, integradas en expedientes judiciales públicos, fueron presentadas por hijos, hijas, yernos y cuñados del capo, quienes resaltaron su fe religiosa y arrepentimiento

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 17:44
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
Los hijos, hijas y allegados de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enviaron decenas de cartas a jueces federales en Estados Unidos, en un intento por obtener clemencia en sus procesos penales, en paralelo a la entrega de millonarios decomisos que suman más de 6,300 millones de dólares.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
De acuerdo con expedientes judiciales revisados en cortes federales estadounidenses, al menos seis familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, recurrieron a misivas personales en las que expresaron arrepentimiento, destacaron su fe religiosa y describieron actividades comunitarias, como parte de su estrategia de defensa.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
Entre los procesados figuran su hijo Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”; su hija Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”; su yerno Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, “El Guacho”; así como los hermanos González Valencia, señalados como integrantes del brazo financiero conocido como “Los Cuinis”

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
Las cartas, integradas a los expedientes públicos, fueron enviadas por familiares, amigos, miembros de la comunidad e incluso líderes religiosos. En ellas, los remitentes describen a los acusados como personas trabajadoras, creyentes y comprometidas con sus familias. Algunas destacan su participación en actividades filantrópicas, colectas navideñas y apoyo a sectores vulnerables.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
En el caso de Rubén Oseguera González, sentenciado por la jueza federal Beryl Howell a cadena perpetua más 30 años de prisión, las cartas incluyeron mensajes de un sacerdote de Zapopan que afirmó haber mantenido contacto con él mediante llamadas y correspondencia, asegurando que había reflexionado sobre su futuro y profundizado en la lectura de la Biblia.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
Otras cartas enviadas al tribunal describieron al acusado como una persona creyente y cercana a su familia. Su hijo menor relató en una de las misivas que uno de los momentos más significativos fue poder convivir con él durante una visita en prisión. La abuela materna escribió: “Él no escogió al papá que le tocó”. Sin embargo, la sentencia no fue modificada.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
En el caso de Jessica Johanna Oseguera González, señalada por fiscales como operadora financiera del CJNG a través de empresas fachada en Jalisco, también se presentaron cartas de su entorno personal.

Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
Una de ellas señaló que “irradiaba felicidad y siempre se sentía un ambiente de paz”, mientras que otra destacó que “su principal valor es la crianza fundamentada con amor, disciplina y respeto”. Fue condenada a 30 meses de prisión tras aceptar un acuerdo de culpabilidad.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
En el caso de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, acusado inicialmente por narcotráfico y posteriormente declarado culpable por lavado de dinero, se integraron 42 páginas de cartas enviadas desde Jalisco.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
Amigos y familiares solicitaron compasión al tribunal, describiéndolo como una persona solidaria y enfocada en su familia. Fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
Los decomisos ordenados por las cortes federales estadounidenses incluyeron cifras históricas. A Rubén Oseguera González se le impuso el mayor decomiso contra un miembro de un cártel mexicano en Estados Unidos: más de 6,000 millones de dólares. Otros familiares aceptaron la entrega de bienes, propiedades, efectivo y millones de dólares adicionales como parte de acuerdos judiciales.

 Foto: Redes sociales
“Él no escogió al papá que le tocó”: cartas que los hijos de El Mencho enviaron a jueces
En total, las cantidades reconocidas ante tribunales superan los 6,300 millones de dólares, cifra que podría incrementarse debido a procesos aún activos, como el de Abigael González Valencia, cuyo juicio continúa en curso.

 Foto: Redes sociales
