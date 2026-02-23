El 68% de los embargos a Finanzas corresponden a entes descentralizados

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuenta Única de Tesorería (CUT) continúa siendo objeto de embargos y en lo que va de 2026 alcanza 3,903.9 millones de lempiras.
Así lo informó ayer el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, en una comparecencia de prensa.
Del total de estas retenciones, el 68% corresponden a instituciones descentralizadas, equivalentes a 2,663.5 millones de lempiras.
Los embargos del gobierno central alcanzaron más de 1,034.2 millones de lempiras, un 26%.
Mientras que las municipalidades han interpuesto acciones administrativas por un monto del 5% del total, es decir 206.1 millones de lempiras.
EL HERALDO informó que los embargos a Finanzas superaban 3,000 millones de lempiras en menos de 10 días de haber asumido el gobierno de Nasry Asfura.
Montos por entidades
La Secretaría de Educación (Seduc) reporta el mayor monto embargado al sumar 11,566 millones de lempiras, seguido por la Secretaría de Salud (Sesal) con L7,418 millones.
De 2,227 millones de lempiras son los embargos interpuestos por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), L1,712 millones a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y en el caso de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones las retenciones han sido por el orden de L1,655 millones.
Tanto en la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) los embargos superaron L1,000 millones.
Del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) se embargaron 923 millones de lempiras; L46 millones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y L36 millones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
“Estos son fondos que ya no podrán ser utilizados por el gobierno por haber hecho malos despidos, procedimientos y en algunos casos por la aparente colusión que hay entre algunos funcionarios y abogados privados”, afirmó Emilio Hernández Hércules.
Un superávit de L1,685 millones registró ayer la Cuenta Única de Tesorería, el 4.68% al sumar los ingresos L37,657.6 millones.