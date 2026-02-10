Embargan la alcaldía de El Corpus, Choluteca, por L63 millones

El Corpus, Choluteca.- Un embargo de 63 millones de lempiras se efectuó en contra de la alcaldía de El Corpus, Choluteca, producto de demandas laborales, según un documento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La alcaldesa Katherine Guillén dijo que la municipalidad no recibirá ingresos durante los próximos tres años. Además, existen otros procesos legales pendientes que podrían ejecutarse próximamente, precisó.

La edil del Partido Liberal añadió que esto limitaría tres años de gestión de la municipalidad ya que todo el dinero que ingrese por impuestos y transferencias sería para la obligación que fue heredada en su gestión. “No existió un proceso de transición y no se tiene documentación. No es solo una preocupación financiera, también humana. De manera pública solicito al Tribunal Superior de Cuentas intervenir y de forma respetuosa a la presidente de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general que se asigne un equipo e investigue las demandas laborales en contra de la alcaldía de El Corpus y al presidente Nasry Asfura que ayude a nuestro municipio”, dijo.