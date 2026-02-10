  1. Inicio
Embargan la alcaldía de El Corpus, Choluteca, por L63 millones

La alcaldesa Katherine Guillén dijo que el embargo significa tres años de operatividad de la municipalidad

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 06:54
La alcaldesa de El Corpus manifestó que podrían venir más embargos a la municipalidad.

Foto: Cortesía redes

El Corpus, Choluteca.- Un embargo de 63 millones de lempiras se efectuó en contra de la alcaldía de El Corpus, Choluteca, producto de demandas laborales, según un documento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La alcaldesa Katherine Guillén dijo que la municipalidad no recibirá ingresos durante los próximos tres años. Además, existen otros procesos legales pendientes que podrían ejecutarse próximamente, precisó.

La edil del Partido Liberal añadió que esto limitaría tres años de gestión de la municipalidad ya que todo el dinero que ingrese por impuestos y transferencias sería para la obligación que fue heredada en su gestión.

“No existió un proceso de transición y no se tiene documentación. No es solo una preocupación financiera, también humana. De manera pública solicito al Tribunal Superior de Cuentas intervenir y de forma respetuosa a la presidente de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general que se asigne un equipo e investigue las demandas laborales en contra de la alcaldía de El Corpus y al presidente Nasry Asfura que ayude a nuestro municipio”, dijo.

Guillén abonó que “esto podría ser una confabulación entre abogados privados, además que no poseemos documentación porque la administración anterior no nos dejó respaldos. Esto deja vulnerable a la comuna por casi tres años y al final es la población la afectada”.

Katherine Guillén se convirtió en alcaldesa de El Corpus con tan solo 29 años y rompiendo con más de 50 años de triunfos del Partido Nacional en el municipio sureño.

