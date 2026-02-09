Exfuncionarios reaccionan tras cancelación del TPS: “La reunión de cortesía (Trump-Asfura) fue un fracaso”

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos funcionarios en el gobierno de Xiomara Castro reaccionaron luego que una Corte de San Francisco, EE UU, cancelara con carácter inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. El 31 de diciembre del 2025, una jueza federal ordenó frenar la cancelación del TPS mientras continúa un litigio. Ahora, el litigio seguirá pero dejando sin TPS a los hondureños de forma inmediata.

Exfuncionarios se pronunciaron en redes y preguntaron qué sentido tuvo la reunión de Nasry Asfura con Donald Trump en Florida el sábado 7 de febrero. Varios afirmaron que el encuentro entre el presidente de Honduras y EE UU no dejó nada productivo y resultado de ello es la cancelación del TPS.

Opiniones

Eduardo Enrique Reina - Excanciller de Honduras: "Lamentablemente para nuestros compatriotas, esta decisión que es propia de los tribunales de EE UU, da un revés a la solicitud de los tepesianos y sus familias, quienes siguen su lucha legal y a quienes siempre se les brindo apoyo y seguimiento. Como lo advertimos, la cancelación del TPS, no es un tema ideológico como lo hacían ver los 'expertos sin experiencia' y que vendían miedo en los medios locales durante la campaña electoral, esos que decían que iban a mejorar las cosas con el bipartidismo. Es simplemente una consecuencia de la dura política migratoria de la administración Trump en general. Lo que siempre debe buscar nuestra política exterior es la defensa de la dignidad de nuestros migrantes, el respeto a sus derechos, a nuestra soberanía y al intereses nacional. Eso no es confrontar es simplemente encontrar el punto común de entendimiento con otras naciones, sin llegar al servilismo".

Fausto Cálix - Exdirector de Aduanas: “¿Qué pasó entonces con la reunión del fin de semana con su 'gran amigo' Trump? 'El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen'”.

Cindy Rodríguez - Exvicecanciller: “Una muestra más que la reunión de 'cortesía' fue un fracaso. Lo si recibió fueron instrucciones porque hay que pagar el favor. Lo que no estuvo en agenda fueron los hondureños migrantes quienes sostiene con su trabajo digno la economía de nuestro país. Lamentable”.

Christian Duarte - Exministro de Finanzas: “Al parecer Nasry Asfura habló de negocios, inversiones, reactivar las ZEDEs y mandar la CICIH al baúl; pero nada de nuestros migrantes. Hizo más Bad Bunny por Honduras y nuestros migrantes en 15 minutos, que Asfura Zablah siendo presidente designado”.

Gerardo Torres - Exvicecanciller: “Se acabó absolutamente el TPS. Para quienes lo usaron como ataque al Gobierno de Xiomara Castro, 'que no había logrado mantenerlo' y peor aún para que los que dijeron que con un cambio de gobierno podían regresarlo. Pues así los hechos. Ahora tomen agüita para que no se atoren”.