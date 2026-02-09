  1. Inicio
  2. · Honduras

Miguel Pérez Suazo y Lincoln Pacheco estarán al frente de la Policía Nacional

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que la designación es de carácter temporal y que será el presidente Nasry Juan Asfura quien oficialice los nombramientos

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 14:59
Miguel Pérez Suazo y Lincoln Pacheco estarán al frente de la Policía Nacional

El ministro enfatizó que el nombramiento es temporal por lo que será el presidente de la República, Nasry Juan Asfura, el que hará el nombramiento definitivo

 Foto: El HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los comisionados generales Miguel Pérez Suazo y Lincoln Gustavo Pacheco Murillo, han sido nombrados de forma interina como director y subdirector de la Policía Nacional.

El anuncio lo realizó esta tarde el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez, en conferencia de prensa, quién aseguró que la designación se llevó a cabo por ser los dos altos oficiales de mayor antigüedad en la institución policial.

Sin embargo, el ministro enfatizó que el nombramiento es temporal por lo que será el presidente de la República, Nasry Juan Asfura, el que hará el nombramiento definitivo del director y subdirector de la Policía.

“No es por apellido, es por capacidad”, responden funcionarios a señalamientos

La tarde de este lunes -9 de enero- se realizará el traspaso de mando en las diferentes direcciones del ente de seguridad del Estado.

Entre ellos se destaca el nombramiento del comisionado Mayes Ríos en la Dirección de Comunicación Estratégica en sustitución del comisionado General José Miguel Martínez Madrid.

En las próximas horas se dará a conocer quienes serán los otros oficiales que van a estar en los puestos de mando.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias