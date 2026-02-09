Miguel Pérez Suazo y Lincoln Pacheco estarán al frente de la Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Los comisionados generales Miguel Pérez Suazo y Lincoln Gustavo Pacheco Murillo, han sido nombrados de forma interina como director y subdirector de la Policía Nacional.

El anuncio lo realizó esta tarde el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez, en conferencia de prensa, quién aseguró que la designación se llevó a cabo por ser los dos altos oficiales de mayor antigüedad en la institución policial.

Sin embargo, el ministro enfatizó que el nombramiento es temporal por lo que será el presidente de la República, Nasry Juan Asfura, el que hará el nombramiento definitivo del director y subdirector de la Policía.