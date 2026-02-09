Diputado Jorge Cálix a Luis Redondo: "Hiciste cuanta estupidez se te ocurrió"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix reaccionó el fin de semana a un mensaje publicado por el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien cuestionó la reciente reunión entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, calificándola como un acto de injerencia extranjera en los asuntos políticos del país. A través de su cuenta en la red social X, Redondo aseguró que es “condenable la injerencia extranjera, la criminalización de la migración y la hipocresía en el discurso antidrogas”, al tiempo que señaló que el pueblo hondureño fue testigo de una supuesta confesión pública de injerencia por parte del mandatario estadounidense.

Según el exfuncionario, Trump habría afirmado públicamente que sostuvo una reunión con Asfura y que le brindó su “firme apoyo”, asegurando que como resultado de ese respaldo el actual presidente “ganó las elecciones”, lo que, a juicio de Redondo, constituye una grave violación a la soberanía nacional y a los principios del derecho internacional. Ante estas declaraciones, el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, respondió de forma contundente, descalificando los señalamientos de Redondo y acusándolo de haber usurpado ilegalmente la presidencia del Congreso Nacional durante cuatro años. En su mensaje, Cálix señaló que Redondo atentó contra la Constitución, torció la ley y afectó el proceso electoral hasta el final del periodo legislativo. "Hiciste cuanta estupidez se te ocurrió para torcer la ley y la constitución", apuntó.

Luis, cállate ya. Diste un golpe de estado al poder legislativo y usurpaste ilegalmente la presidencia del congreso por 4 años. Hiciste cuanta estupidez se te ocurrió para torcer la ley y la constitución. Atentaste contra el proceso electoral hasta el último día. La gente te... https://t.co/7Zu687A26c — Jorge Cálix (@JorgeCalix) February 8, 2026