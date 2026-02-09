  1. Inicio
Diputado Jorge Cálix a Luis Redondo: "Hiciste cuanta estupidez se te ocurrió"

Cálix descalificó los señalamientos de Redondo contra la reunión sostenida el sábado entre el presidente de Honduras y su homólogo de Estados Unidos

La reunión entre el presidente Nasry Asfura y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no pasó desapercibida para la oposición.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix reaccionó el fin de semana a un mensaje publicado por el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien cuestionó la reciente reunión entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, calificándola como un acto de injerencia extranjera en los asuntos políticos del país.

A través de su cuenta en la red social X, Redondo aseguró que es “condenable la injerencia extranjera, la criminalización de la migración y la hipocresía en el discurso antidrogas”, al tiempo que señaló que el pueblo hondureño fue testigo de una supuesta confesión pública de injerencia por parte del mandatario estadounidense.

Como "hito histórico" califica Defensores de Honduras la reunión de Asfura con Trump

Según el exfuncionario, Trump habría afirmado públicamente que sostuvo una reunión con Asfura y que le brindó su “firme apoyo”, asegurando que como resultado de ese respaldo el actual presidente “ganó las elecciones”, lo que, a juicio de Redondo, constituye una grave violación a la soberanía nacional y a los principios del derecho internacional.

Ante estas declaraciones, el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, respondió de forma contundente, descalificando los señalamientos de Redondo y acusándolo de haber usurpado ilegalmente la presidencia del Congreso Nacional durante cuatro años. En su mensaje, Cálix señaló que Redondo atentó contra la Constitución, torció la ley y afectó el proceso electoral hasta el final del periodo legislativo. "Hiciste cuanta estupidez se te ocurrió para torcer la ley y la constitución", apuntó.

Asimismo, Cálix aseguró que las acciones de Redondo fueron castigadas por la ciudadanía, y este, lejos de reflexionar sobre sus errores, continúa generando confrontación política. Cálix concluyó su mensaje señalando que la justicia alcanzará a Redondo por los presuntos actos cometidos durante su gestión.

“No dejaremos desamparados a los migrantes”, afirma presidente

