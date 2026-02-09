¿Es cierto que se cambió de domicilio? Qué es de Luis Redondo tras dejar el CN

¿Qué ha sido de Luis Redondo tras dejar la presidencia del Congreso Nacional (CN)? ¿Es cierto que cambió de residencia luego de salir del poder? Esto es lo que ha pasado en los últimos días con el extitular del Poder Legislativo.
Luis Redondo fue presidente del Congreso Nacional durante el período 2022-2026 y de manera polémica ya que no obtuvo los votos requeridos para su unción, 65.
Redondo buscó la reelección por el departamento de Cortés y no obtuvo el apoyo de la gente, destinándolo a no ostentar ningún cargo de poder en Honduras.
El 7 de febrero pasado, Luis Redondo reapareció en redes sociales haciendo una crítica sobre la reunión de Nasry Asfura y Donald Trump. La mayoría de comentarios en su publicación fueron de crítica hacia él.
Radio Cadena Voces aseguró que Redondo se mudó y tras dejar el poder dejó su casa en la colonia Altos del Trapiche de Tegucigalpa. Incluso, se compartieron estas fotos donde la Policía Nacional daba resguardo durante la mudanza.
“En un operativo marcado por fuerte resguardo policial, el expresidente de facto del Congreso Nacional, Luis Redondo, comenzó la noche del miércoles la mudanza de la residencia que ocupaba en la residencial El Trapiche, en Tegucigalpa, de acuerdo con testimonios de vecinos”, escribió RCV.
Compartieron otra foto con el mensaje: “El inusual movimiento incluyó vehículos Prado, varios pick-ups y una patrulla de la Policía Nacional, que escoltó el traslado, generando sorpresa y especulación entre los residentes del sector”.
“La nueva residencia del exdiputado se mantiene en reserva, en medio de un contexto político adverso tras no lograr la reelección en los comicios recientes y luego de su polémico paso por la presidencia del Legislativo, ampliamente cuestionado por su origen y ejercicio del poder”, añadió el medio radial.
¿Y sigue con su pareja? Suyen Muñoz ha sido su pareja durante él fue presidente del CN, pero no se sabe si continúan. En su redes, la fémina no tiene fotos con Redondo Guifarro.
Suyen Muñoz se desempeñó en el último gobierno como presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras.