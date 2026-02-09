Milton sufrió muerte cerebral tras golpiza en EE UU; piden ayuda para la repatriación

Milton Salinas, un hondureño originario de El Rosario, Comayagua, falleció en Estados Unidos luego de recibir una brutal golpiza que le provocó muerte cerebral. Piden ayuda para la repatriación de su cuerpo. Aquí los detalles:
De acuerdo con el relato de la familia, el joven fue atacado violentamente el domingo 18 de enero, quedando en estado crítico. Tras la agresión, fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció varios días internado y conectado a soporte.
Posteriormente, los médicos informaron que Milton había sido diagnosticado con muerte cerebral, por lo que la familia finalmente tomó la difícil decisión de autorizar su desconexión de los equipos médicos que lo mantenían con vida.
Según el testimonio de su madre, fue el miércoles a las 4:45 de la tarde cuando el personal médico notificó oficialmente el diagnóstico y el joven fue desconectado de las máquinas, confirmándose su fallecimiento.
Milton Misael Salinas López había migrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, un brutal ataque acabó con su vida.
Los padres del joven, con documento de autorización, realizaron un llamado público a la solidaridad, con la esperanza de reunir los recursos necesarios para cubrir los gastos de los trámites y el traslado del cuerpo.
“Perder a un hijo es lo más difícil de enfrentar”, expresó Reyna Centeno Centeno, familiar de la víctima, quien pidió respeto y empatía ante el dolor que atraviesa la familia.
“Sean más humanos y no critiquen; solo quien tiene hijos entiende este sufrimiento”, manifestó.
Quienes deseen colaborar económicamente pueden comunicarse al número +504 9640-0699, correspondiente a Félix Salinas, padre de Milton, según informaron los familiares.
Asimismo, han habilitado una cuenta de GoFundMe para poder traer el cuerpo del joven lo antes posible.