Presidentes y multimillonarios, las personas más poderosas mencionadas en expedientes de Epstein

La publicación de los archivos de Jeffrey Epstein reveló una larga lista de las personas más ricas y poderosas del mundo con las que tuvo un vínculo el fallecido pederasta. Cabe destacar que estos personajes mundiales no tienen ningún indicio de delito y muchos han negado haber cometido irregularidades.
Elon Musk: Los documentos muestran un intercambio de correos electrónicos sobre planes de viaje a la polémica isla privada de Epstein. Musk ha dicho en reiteradas ocasiones que él no conoció la isla y lo que se busca es manchar su nombre.
Bill Gates: El confundador de Microsoft, Bill Gates, también habría intercambiado correos electrónicos donde parecen cartas en las que Epstein se quejaba de conseguir medicamento para Gates para lidiar con las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con unas mujeres rusas. Gates terminó la amistad y recientemente dijo que lamenta cada minuto que pasó con Epstein.
Donald Trump: El presidente de Estados Unidos es mencionado cientos de veces en los archivos. Además, se incluye una lista compilada por el FBI con las acusaciones hechas contra Trump por personas que llamaron a la línea telefónica de denuncias del Centro Nacional de Operaciones de Amenazas. El mandatario niega cualquier delito.
Andrés Mountbatten-Windsor: Andrés, a quien se le quitó su título de príncipe, es mencionado y además se han divulgado fotografías de él junto al cuerpo de una mujer. Andrés niega cualquier delito en contra de mujeres.
Richard Branson: El multimillonario, propietario del grupo Virgin, Richard Branson, es mencionado en varias ocasiones en los expedientes. En el intercambio de mensajes en 2013, Branson agradeció a Epstein por la hospitalidad. El empresario aseguró que se reunió con Epstein en entornos grupales o de negocios.
Sarah Ferguson: La exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, conocida también como Fergie, es mencionada por intercambiar correos electrónicos con Epstein. En uno de los mensajes incluso le pidió que se casara con ella, además lo invitaba a tomar una taza de té rápida.
Woody Allen y Soon-Yi Previn: Uno de los correos de los archivos muestran que Epstein intervino para ayudar a una de las hijas de la pareja que se postulaba a la universidad.
Peter Mandelson: Epstein habría pagado 75 mil dólares a cuentas vinculadas con exmiembro del partido laborista británico. Se está investigando si filtró información confidencial del mercado a Epstein. Mandelson lamentó haber conocido a Epstein y por haber mantenido una relación tras su condena. Además, dijo que nunca ha sido culpable o cómplice de los crímenes.
Princesa Mette-Marit: Los archivos muestras que la princesa noruega se alojó en la casa de Epstein en Palm Beach durante cuatro noches en enero de 2013 mientras él no estaba ahí. El palacio noruego dijo que la princesa nunca ha negado sus encuentros con Epstein entre 2011 y 2013, además publicó un comunicado expresando "profunda simpatía y solidaridad" con las víctimas.
Steve Bannon: El productor audiovisual y exconsejero de Trump intercambió correos electrónicos en los que aparentemente elaboran estrategias con Epstein sobre cómo cambiar la narrativa en torno a sus crímenes pasados
Miroslav Lajčák: El exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia hablaban de mujeres y diplomacia, según los expedientes. Lajčák renunció a su cargo actual como asesor de seguridad nacional de Eslovaquia después de que se hicieran públicos los documentos.
Deepak Chopra: Epstein intercambió correos electrónicos con el gurú del bienestar entre 2016 y 2019. En uno de ellos lo invitó a viajar a Israel y le sugirió utilizar una identidad falsa. La correspondencia también muestra a Chopra consultando a Epstein sobre asuntos financieros y legales.
Howard Lutnick, empresario y secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, planificó una visita con su familia a la isla de Jeffrey Epstein, según los correos electrónicos. Incluso la esposa de Lutnick, Allison. En un comunicado del Departamento de Comercio se informó que el titular de esa dependencia tuvo interacciones limitadas con Epstein y todas en presencia de su esposa.
Andrés Pastrana: El expresidente de Colombia (1998-2002) intercambió correos electrónicos a inicios del 2000 con Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice de Epstein. En los correos se habla de viajes de Pastrana a Estados Unidos y de la coordinación de su transporte a su llegada a Nueva York. Pastrana dijo que conoció a Epstein en un evento en Irlanda y negó haber viajado a la isla privada.
Steve Tisch: El copropietario de los New York Giants preguntó a Epstein por una mujer que había conocido en su casa, quería saber si era una profesional o una persona común. En otros mensajes, Epstein le dice a Tisch que tenía un "regalo" para él y describe a una mujer que le presentaría como "tahitiana, habla principalmente francés, exótica".
Peter Attia: El gurú del antienvejecimiento intercambió cientos de correos electrónicos con Epstein donde se incluyen comentarios groseros. Además, el gurú aseguró que su amistad con el financiero era algo que no podía compartir públicamente. También bromeó con Epstein sobre la anatomía femenina y actos sexuales. Attia negó haber estado presente en una fiesta sexual.
Brett Ratner: El director del documental de Melania Trump aparece en los archivos abrazando a una mujer. El famoso director aparece en fotografías junto a Epstein y mujeres.
Carlos Slim: El famoso empresario mexicano es mencionado en un correo electrónico de 2013 con una invitación a la llamada "Conferencia Global", donde participaría en una charla junto al periodista Larry King.
Sergey Brin: El cofundador de Google, uno de los hombres más ricos del mundo, visitó la isla privada de Epstein y planeó cenar en su casa en la ciudad de Nueva York. Además, se comunicó con Ghislaine Maxwell invitó a Brin a una cena en casa de Jeffrey Epstein las que afirmó son "agradables, informales y relajadas.