Presidentes y multimillonarios, las personas más poderosas mencionadas en expedientes de Epstein

Andrés Pastrana: El expresidente de Colombia (1998-2002) intercambió correos electrónicos a inicios del 2000 con Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice de Epstein. En los correos se habla de viajes de Pastrana a Estados Unidos y de la coordinación de su transporte a su llegada a Nueva York. Pastrana dijo que conoció a Epstein en un evento en Irlanda y negó haber viajado a la isla privada.