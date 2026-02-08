Fotos inéditas y documentos del FBI revelan nuevos detalles sobre muerte de Jeffrey Epstein

El gobierno de Estados Unidos divulgó una nueva serie de documentos y fotografías inéditas relacionadas con la muerte de Jeffrey Epstein, ocurrida el 10 de agosto de 2019 mientras permanecía bajo custodia federal por cargos de tráfico sexual, revelando detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento, la autopsia practicada y las fallas en los protocolos de vigilancia penitenciaria.
Las imágenes, cerca de una veintena, fueron publicadas como parte de un informe desclasificado del Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluido en la más reciente liberación de los denominados “archivos de Epstein” realizada por el Departamento de Justicia (DoJ).
Varias de las fotografías muestran a Epstein tendido sobre una camilla mientras personal médico intentaba reanimarlo minutos después de ser hallado inconsciente en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
De acuerdo con los documentos, las fotografías están fechadas a las 6:49 de la mañana, aproximadamente 16 minutos después de que el recluso fuera encontrado sin signos vitales.
Epstein fue trasladado a un hospital cercano a las 6:39 a. m., donde posteriormente fue declarado muerto, lo que sugiere que las imágenes fueron captadas en ese centro asistencial.
El informe del FBI, titulado “Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein”, consta de 23 páginas y aparece marcado como “no clasificado”. Incluye primeros planos del cuello del detenido, detalles de la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense en Jefe (OCME) de Nueva York y un informe psicológico sobre su estado mental en los días previos a su muerte.
Entre los documentos figura también una fotografía del hueso hioides extraída durante la autopsia. El patólogo forense Michael Baden, citado en el material divulgado, señaló que se identificaron múltiples fracturas en el cuello, un hallazgo que, según explicó, no era habitual en casos de ahorcamiento suicida, de acuerdo con su experiencia profesional.
Los archivos desclasificados detallan que Epstein fue puesto bajo vigilancia especial por riesgo de suicidio tras un incidente ocurrido el 23 de julio de 2019, cuando presuntamente intentó quitarse la vida. En ese momento, el detenido acusó a su compañero de celda, el exagente policial Nicholas Tartaglione, de haber intentado matarlo.
Sin embargo, al día siguiente, Epstein declaró ante un psicólogo que no tenía intención de suicidarse y que estaba enfocado en enfrentar el proceso judicial en su contra por cargos federales de tráfico sexual y conspiración.En una evaluación posterior, el 25 de julio, manifestó que tenía planes de continuar con su vida, según consta en el informe psicológico incluido en los archivos.
Otros documentos revelan que el director de la prisión recomendó que Epstein no fuera alojado solo y ordenó revisiones cada 30 minutos, además de rondas sorpresivas. No obstante, los registros penitenciarios indican que la noche previa a su muerte no se realizaron las revisiones programadas de las 3:00 y 5:00 de la madrugada, y que el sistema de cámaras de la unidad no estaba funcionando. El compañero de celda de Epstein había sido liberado el día anterior.
Junto a la versión completa del informe, el DoJ también publicó una segunda versión censurada de 17 páginas, en la que no aparecen el informe psicológico ni la cronología detallada de la detención, y en la que las imágenes fueron parcialmente ocultadas. Hasta el momento, no se ha explicado oficialmente por qué se incluyeron ambas versiones en la divulgación.
El FBI declinó brindar comentarios adicionales sobre el contenido de los archivos, mientras que el Departamento de Justicia fue consultado para ampliar información sobre la publicación de los documentos.