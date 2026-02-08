Fotos inéditas y documentos del FBI revelan nuevos detalles sobre muerte de Jeffrey Epstein

Otros documentos revelan que el director de la prisión recomendó que Epstein no fuera alojado solo y ordenó revisiones cada 30 minutos, además de rondas sorpresivas. No obstante, los registros penitenciarios indican que la noche previa a su muerte no se realizaron las revisiones programadas de las 3:00 y 5:00 de la madrugada, y que el sistema de cámaras de la unidad no estaba funcionando. El compañero de celda de Epstein había sido liberado el día anterior.