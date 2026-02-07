Explosión en mina de Guachetá, Colombia deja seis mineros muertos

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, detalló que el grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los organismos de socorro del departamento lograron este sábado "la recuperación de los cuerpos de los dos mineros que permanecían atrapados en la mina Mata Siete del municipio de Guacheta, con lo cual finalizan las labores de rescate de los seis trabajadores".