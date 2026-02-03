Sangre y una posible nota de rescate: Lo que se sabe de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la famosa presentadora del programa "Today" de NBC, Savannah Guthrie, ha tomado notoriedad nacional por los nuevos detalles del caso revelados por las autoridades policiales del condado de Pima, en Arizona.
Nancy, de 84 años, fue vista por última vez en su casa el sábado 31 de enero, las autoridades han informado que encontraron indicios en la vivienda, por lo que el caso se está manejando como una escena del crimen.
De acuerdo con el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó que en la vivienda de Nancy se encontró signos de entrada forzada y rastros de sangre.
Además, las autoridades estadounidenses revelaron este martes que indagan una posible petición de rescate por el presunto secuestro.
El oficial no confirmó ni desmintió reportes de medios como TMZ, que afirmó que hay una nota que demanda millones de dólares en bítcoins por el rescate de la mujer, quien podría estar en peligro porque necesita un medicamento para mantenerse con vida.
Se conoció que fue un miembro de la iglesia a la que Nancy asiste que llamó a las autoridades luego de no acudir a la cita dominical. Su familia acudió a la vivienda encontró sus objetos personales, teléfono móvil, billetera y automóvil, pero no hallaron rastros de la anciana.
Según el portavoz del sheriff, Kevin Adger, los detectives creen que la anciana fue sacada de su hogar en contra de su voluntad, posiblemente en la madrugada. Se están analizando pruebas de ADN, pero aún no hay indicios de posibles agresores.
Según información de The Guardian, la investigación incluye el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad de la vivienda y de casas de la zona, así como la revisión de datos de torres de telefonía y lectores automáticos de matrículas,
Cabe mencionar, que la policía tampoco puede confirmar todavía si el secuestro fue un acto aleatorio de violencia o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista, quien ha sido copresentadora desde 2012 de 'TODAY', uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.
La mujer vive sola en la casa, aunque tiene personal que le ayuda con las labores domésticas y la policía considera que estaba "en plenas facultades mentales" y no presentaba problemas cognitivos.
Sin embargo, Nancy tiene movilidad limitada y requiere de una medicación vital para sobrevivir, según la información de los familiares, por lo que se teme por su vida.