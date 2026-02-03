¿Quién es Laura Fernández, la politóloga que triunfó en las elecciones de Costa Rica?

La politóloga de derecha Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó el domingo la Presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo, tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves.
Fernández, politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.
La ganadora de las elecciones fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha proclamado como su "heredera" y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.
La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.
Nació en Puntarenas, el 4 de julio de 1986. Estudió politología en la Universidad de Costa Rica y especialización en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática.
Fernández, casada y madre de una niña, ha prometido continuar proyectos del Gobierno de Chaves como Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicos y la ampliación de puertos y aeropuertos.
Fernández mencionó que en su vida personal es “como cualquier otra mamá de Costa Rica”, una mujer que llega cansada de su trabajo y disfruta de pasar tiempo con su hija y su esposo.
Fernández tiene una trayectoria como investigadora y consultora en temas relacionados con reforma administrativa, del Estado, empleo público, gerenciamiento de proyectos de inversión pública, gestión de proyectos de cooperación internacional y formulación de políticas públicas para el desarrollo nacional, rural y local.
La presidenta dice que busca restaurar la confianza en el sistema judicial de Costa Rica; lograr un Estado más eficiente con mayor inclusión y seguridad social; modernizar la educación y lograr la sostenibilidad ambiental.
Fernández, de 39 años, se convertirá el 8 de mayo en la segunda mujer presidenta de la historia de Costa Rica.