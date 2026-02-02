Michelle Bachelet va por la ONU: Chile, México y Brasil oficializan su candidatura

En sus ocho décadas de existencia, la ONU jamás ha sido dirigida por una mujer. Hasta la fecha, el único latinoamericano en alcanzar la Secretaría General fue el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el despacho principal entre 1982 y 1991. Ahora, el consenso regional apunta a que es el momento de una presencia femenina en la cúspide.