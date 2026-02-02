Michelle Bachelet va por la ONU: Chile, México y Brasil oficializan su candidatura

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes 2 de febrero, la inscripción oficial de la expresidenta Michelle Bachelet, como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
La postulación no llega en solitario, ya que cuenta con el respaldo estratégico de Chile, México y Brasil.
"La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México", dio a conocer Boric desde el Palacio de La Moneda.
El objetivo es claro: reemplazar al portugués António Guterres, quien culminará su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.
A sus 73 años, la pediatra y dos veces mandataria chilena (2006-2010 y 2014-2018) asume el reto con la experiencia de haber transitado ya por los pasillos de cristal de Nueva York y Ginebra.
Bachelet fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y, posteriormente, se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.
"Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa", afirmó Bachelet, visiblemente conmovida por el apoyo regional que busca devolverle el protagonismo a América Latina en el organismo internacional.
En sus ocho décadas de existencia, la ONU jamás ha sido dirigida por una mujer. Hasta la fecha, el único latinoamericano en alcanzar la Secretaría General fue el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el despacho principal entre 1982 y 1991. Ahora, el consenso regional apunta a que es el momento de una presencia femenina en la cúspide.
Aunque existe una práctica no reglamentada de rotación regional que favorecería a América Latina en este ciclo, la contienda no será sencilla. Bachelet se medirá ante un panel de figuras de alto perfil que también aspiran a hacer historia.
Entre las figuras que suenan con fuerza para el cargo se encuentran la costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Unctad; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; y Mia Mottley, la carismática primera ministra de Barbados. A este grupo se suma el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El proceso de selección en la ONU suele ser hermético y depende en gran medida del visto bueno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el bloque formado por Chile, Brasil y México pretende generar una presión diplomática, apelando a la trayectoria de Bachelet.
La inscripción de Bachelet marca el inicio de una intensa campaña que se desarrollará a lo largo de 2026.