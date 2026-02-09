Gobierno de Xiomara Castro financió con casi L3 millones al medio chavista TeleSUR

Pero la ruta del dinero arranca antes. La cronología del gasto público ubica un pago de pauta correspondiente a junio de 2023, cuando la sucursal todavía no había sido formalizada en el registro mercantil hondureño. El orden de los hechos es claro: primero aparece el pago reportado; después, la inscripción local.La documentación también muestra un relevo en la representación legal. Primero fue designado el abogado Héctor Jossepph Matamoros Soyuela y luego la representación pasó a Felipe Samuel Banegas Lanza.El expediente mercantil, además, deja trazado el domicilio declarado por la empresa en Honduras: residencial Las Hadas, tercera etapa, 5ta calle, entre primera y segunda avenida, bloque 1, casa 13, Comayagüela, Tegucigalpa.