Interactivo: ¿cómo cerró el Gobierno de Xiomara Castro?

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando resta menos de una semana para la transición de poder, la administración de Xiomara Castro (2022-2026) finaliza con avances parciales, metas incumplidas y desafíos estructurales que aún requieren atención en los sectores clave del país. LA PRENSA Premium analizó y recopiló los datos y resultados de los diferentes sectores a nivel nacional para ofrecer un panorama completo de los logros y desafíos de los últimos cuatro años. El análisis ofrece una radiografía sector por sector, integrando cifras oficiales, estadísticas nacionales e internacionales y reportes de organizaciones independientes. Además, incluye la perspectiva de expertos, quienes contextualizaron los datos y señalaron los factores que incidieron en los resultados. En seguridad, economía, educación, salud, estado de derecho, medio ambiente y atención a grupos vulnerables, los indicadores muestran patrones que, en algunos casos, contradicen las promesas de campaña y en otros revelan esfuerzos que necesitan continuidad para consolidarse. En el siguiente interactivo los usuarios pueden explorar las principales categorías de la gestión de la presidenta Xiomara Castro y, al hacer clic en cada una de ellas, acceder a subcategorías que permiten conocer en detalle los datos, cifras y comparaciones año a año de los últimos cuatro años, ofreciendo una visión completa y actualizada del desempeño del gobierno.

Impacto

El crecimiento del PIB real de Honduras durante el gobierno de Xiomara Castro se ha mantenido moderado, sin superar el 4% anual. Según datos de la CEPAL, la economía creció 4.1% en 2022, 3.6% en 2023 y 2024, y 3.8% en 2025, mostrando un ritmo constante pero limitado.

Liliam Rivera, directora de Finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que estás cifras se ha observado en los últimos 20 años, situando a Honduras en el penúltimo lugar de la región. "Estas cifras reflejan relativa estabilidad macroeconómica, no son suficientes para generar el nivel de empleo y productividad que el país requiere”, señaló. La especialista destacó que el crecimiento económico ha sido impulsado principalmente por actividades como comercio, intermediación financiera y telecomunicaciones, sectores de baja generación de empleo, mientras que la agricultura y la actividad manufacturera muestran una tendencia a la baja. En el plano social, Rivera advirtió que la reducción de la pobreza y del desempleo responde en gran medida a la normalización económica posterior a la pandemia y no refleja cambios estructurales en la generación de empleo formal ni en la reducción de la informalidad, que continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral. "Un elemento central que ha limitado un mayor dinamismo económico es la debilidad institucional. Persisten retos relacionados con la transparencia, la ejecución del gasto público y la calidad de la inversión, lo que incide negativamente en la confianza de los agentes económicos", mencionó. En esta misma línea, Martín Barahona, economista y analista, consideró que el gobierno saliente deja una situación muy similar a la que recibió y, en algunos casos, incluso empeorada. Barahona manifestó que los niveles de compromiso fiscal permanecen complicados y que la administración de Castro continuó endeudándose sin revertir la tendencia histórica de alto endeudamiento.

"Todo lo relacionado con el pago del servicio de la deuda y el saldo de la deuda eran cuestiones complejas, pero se siguió con el mismo rumbo", señaló. Además, señaló que el principal rubro de ingreso de divisas continúa siendo las remesas, ahora con mayor peso debido a las políticas migratorias más estrictas y los impuestos a las remesas en Estados Unidos. “Honduras sigue siendo uno de los países más dependientes de las remesas, que representan cerca del 30% del PIB, y sin ellas no se podría mantener el aumento en reservas internacionales ni asegurar divisas para importaciones, ni garantizar la estabilidad de los hogares que dependen de estos ingresos”, advirtió.

Limitados

En el sector seguridad, los registros de homicidios en Honduras entre 2022 y 2025 muestran una disminución sostenida, pasando de 3,661 casos en 2022 a 2,332 en 2025, con un total de 11,872 muertes violentas durante el período. Si bien esta reducción refleja avances en la estrategia de seguridad, la violencia continúa siendo alta y afecta de manera significativa a las comunidades más vulnerables, especialmente ante la aparición de nuevas bandas delictivas en los últimos cuatro años.

En salud, la mora quirúrgica evidenció limitaciones del sistema público. Hasta finales de 2025, 13,745 pacientes permanecían pendientes de cirugía, mientras que 41 de los 147 quirófanos disponibles en hospitales públicos —casi 30%— seguían fuera de servicio, constató este medio. El Gobierno anunció la construcción de ocho hospitales, pero a pocos días de concluir su mandato, solo uno está en funcionamiento en Roatán, Islas de la Bahía, y únicamente porque el antiguo centro se incendió. Sin embargo, las cifras crudas en Salud indican que la infraestructura por sí sola no garantiza el acceso efectivo a los servicios, un desafío que se convierte en prioritario para el nuevo Gobierno de Nasry “Tito” Asfura, que inicia su mandato el próximo 25 de enero de 2026.

Luis León, analista económico y social, reconoció ciertos logros en infraestructura vial, escolar y hospitalaria, pero cuestionó el alcance de las políticas públicas. "Las políticas públicas en salud y educación fueron inexistentes, mientras que hicieron falta promesas de campaña como lo de los peajes, una mejor política energética, como otro vacío que fue el tema de transparencia y rendición de cuentas. -Por ejemplo, en Salud-, no es solo tener infraestructura sino tener medicamentos, doctores, camillas, insumos", señaló. El sector educativo se mantuvieron las cifras de matrícula escolar con alrededor de 1,847,188 alumnos al año, con pocas variaciones.

Por otro lado, se reconstruyeron 3,412 escuelas entre 2022 y 2023. Para 2024, la presidenta Castro aseguró haber superado las 5,000, aunque no existen datos oficiales que lo confirmen. Aun así, no se alcanzó la meta de las 12 mil escuelas prometidas al inicio del mandato y al contrario, en 2025 el Gobierno se retractó al decir que la meta eran 6 mil escuelas reconstruidas. Al respecto, el consultor en educación Johnny Varela mencionó que, desde un enfoque integral, el desempeño del Gobierno muestra avances limitados y retrocesos persistentes. "Aunque se implementaron programas como matrícula gratuita y merienda escolar, no han garantizado trayectorias completas", expresó. Varela señaló además que, de una población proyectada de 2,914,591 menores en edad escolar, más de 1.2 millones permanecen fuera del sistema educativo. “La exclusión educativa sigue siendo alta, especialmente en niveles prebásica y media. Las desigualdades de oportunidades en zonas rurales y entre familias en situación de pobreza continúan marcando el sistema”, explicó.

Retos

Además de los avances limitados en algunos sectores, también se registran retrocesos o desafíos importantes en el Estado de Derecho y la transparencia institucional. Según los informes de Transparencia Internacional, Honduras se mantuvo en niveles críticos de percepción de corrupción, con puntajes de 23 en 2022 y 2023 y 22 en 2024, ubicándose entre los peores evaluados de la región (puestos 154-157 de 180 países).

Cada vez que se emitían informes o reportes críticos, el Gobierno reaccionaba con cuestionamientos a instituciones de sociedad civil, generando un clima de tensión con los observadores nacionales e internacionales. El diputado del Partido Libre, Oved López, reconoció que uno de los principales desaciertos del Gobierno fue la confrontación de algunos ministros con la prensa, la sociedad civil y la oposición, "una dinámica que resultó desgastante y opacó los logros de la administración. El último año se vio marcado por problemas electorales y enfrentamientos con la oposición, afectando la percepción pública sobre la gestión de la presidenta Castro", señaló. En cuanto a casos de corrupción, el más sonado fue el de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), generado el último año de Gobierno, donde pese a investigaciones en curso, ninguno de los funcionarios involucrados enfrentó la justicia.