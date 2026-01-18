Interactivo: ¿cómo cerró el Gobierno de Xiomara Castro?

Luis León, analista económico y social, reconoció ciertos logros en infraestructura vial, escolar y hospitalaria, pero cuestionó el alcance de las políticas públicas."Las políticas públicas en salud y educación fueron inexistentes, mientras que hicieron falta promesas de campaña como lo de los peajes, una mejor política energética, como otro vacío que fue el tema de transparencia y rendición de cuentas. -Por ejemplo, en Salud-, no es solo tener infraestructura sino tener medicamentos, doctores, camillas, insumos", señaló.El sector educativo se mantuvieron las cifras de matrícula escolar con alrededor de 1,847,188 alumnos al año, con pocas variaciones.