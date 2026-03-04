El “papi” ganó limpiamente las elecciones dice la MOE-UE

MOE. Hombre, ¿qué creen que habría pasado con el informe de la MOE-UE si la Moncha y compañía se hubieran peinado las elecciones? Segurito no los habrían dejado ni entrar a Honduras.

GANÓ. El informe de la MOE-UE deja claro que no hubo fraude y que el “papi” ganó limpiamente las elecciones. Lo que sí hubo, dice, fueron amenazas a los entes electorales y a periodistas.

VIVAS. Ajá, pero Salvita ya va por los dos millones de votos, y allí salió echándole vivas a Marlon Ochoa por sus audios y por decir que él ganó. Sepa Judas qué estará esperando el PL para expulsarlo.

VÍCTIMA. Parece que Nerón ya siente pasos de animal grande y allí reapareció, con su amigo Renato, haciendo el papel de víctima. Ahora dice que lo quieren matar por los audios de Cossette.

HOMBRE. Que se haga hombre y deje de hacerse la víctima, le manda a decir Maribel Espinoza al tal Marlon.

EXPLOTÓ. La pobre Cossette explotó ante tanto cinismo, impunidad y, lo que es peor, apañamiento y hasta solidaridad hacia quien la misma Cossette llama en su X “asesino de la dignidad de dos mujeres y la de sus hijas”.

INDIO. “Es el mismo cinismo y desorden mental de cuando públicamente dijo que disfrutaba vernos sufrir y se reía en nuestra cara, porque orábamos”, dice Cossette. Bueno, pero la culpa no es del indio, sino, del que lo hace compadre.

CÁMARA. “Allí vean si le siguen dando cámara y micrófono a la misoginia y violencia de género”, dice Cossette. ¿Estáis oyendo, Renato?

ODIO. Ajá, y Ana Paola remató por la punta izquierda, y dijo que “los malos perdedores y pseudofuncionarios, que en el contexto electoral pusieron en riesgo nuestra democracia y la alternancia, continúan promoviendo odio y desinformación”. ¿Estáis oyendo, Salvita?

TEMIS. La bulla en los recintos de la diosa Temis es que los magistrados Wagner Vallecito y Odalis Nájera se confabularon con Rebeca para no darle volantín a su piñata de nombramientos ilegales. Será.

REPRESA. Hoy sí, papa, la represa San José viene y nadie la detiene, luego que Juan Diego reiniciara ayer la construcción.

ASTAS. Ya vieron, nada menos que 13 millones costaron cuatro astas, es decir, más de tres millones cada una. Serán de oro macizo.

PNRP. Otra, Miguel Aguilar denuncia que en el PNRP se gastaban 27 millones mensuales solo en alquiler de carros. La madre del despilfarro.