Las figuras del fútbol que podrían retirarse tras el Mundial United 2026

En el 2026 grandes figuras del fútbol colgarían los botines, están viviendo sus últimos momentos y otros dejarían de defender los colores de sus selecciones nacionales
Lionel Messi: El argentino quiere estar en su última copa del mundo con Argentina, sería su sexta con la albiceleste. Tiene 38 años y sería su último Mundial con Argentina.
Cristiano Ronaldo: El portugués estaría en su sexta copa del mundo con su Selección Nacional, antes estuvo en el 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Tiene 41 años de edad y sería su último con Portugal.
Luka Modrić: El jugador del AC Milán de Italia está cerca de su retiro del fútbol, tiene 40 años y sería su última copa del mundo con Croacia.
Neymar Jr: Está en duda su participación con Brasil en el Mundial United 2026, sería su cuarta copa del mundo. El brasileño ha pensado en dejar el fútbol por las lesiones que sufre constantemente. Ahora quiere colarse al equipo de Ancelotti y luego retirarse.
Robert Lewandowski: El delantero polaco está viviendo sus últimos momentos en el FC Barcelona y este sería su último año. Tiene 37 años.
Manuel Neuer: El portero alemán está viviendo sus últimos momentos en el fútbol, tiene 39 años y podría retirarse este 2026.
Kevin de Bruyne: No ha tenido un buen arranque en el 2026 debido a una lesión, tiene 34 años y muchos lo ven retirandose este año de la selección de Bélgica.
Virgil van Dijk: El defensor del Liverpool de la Premier League de Inglaterra viviría sus últimos momentos con la selección de Países Bajos la cual dejaría después del Mundial United 2026.
Thomas Müller: El atacante alemán estaría viviendo sus últimos momentos en el fútbol con el Vancouver Whitecaps F. C. de la MLS de los Estados Unidos. Tiene 36 años de edad.
Dani Carvajal: No garantiza que esté en el Mundial United 2026, ya que ha venido arrastrando una lesión de rodilla y ni en Real Madrid es titular. Tiene 34 años y de no estar en esta copa del mundo se despediría de la roja.
Antoine Griezmann: Viviría su última copa del mundo con la selección de Francia en United 2026. Tiene 34 años. Ha estado en tres y buscar su cuarto mundial.
James Rodríguez: Estaría con la selección de Colombia en el Mundial United 2026. Estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018. Tiene 34 años y sería su última con los cafeteros.
Guillermo Ochoa: El experimentado tiene como objetivo llegar a su sexta Copa del Mundo con la selección de México. Tras el mismo se despediría del tri. Tiene 40 años.
Edinson Cavani: El delantero uruguayo está viviendo sus últimos momentos con el Boca Juniors de Argentina a sus 39 años.
Luis Suárez: Su molestias en su rodilla le ha limitado, ahora vive su último torneo con el Inter Miami, con quien ya perdió su titularidad a sus 39 años.
Marco Reus: Juega para Los Angeles Galaxy de la MLS de los Estados Unidos, tiene 36 años y analiza su retiro.
Thiago Silva: Pese a tener 41 años de edad, volvió a Europa, al FC Porto de Portugal. Busca despedirse en United 2026 de la verdeamarella.
Karim Benzema: Juega en Al-Hilal de Arabia Saudita, tiene 38 años de edad y no estará con Francia en el Mundial United 2026.