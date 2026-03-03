  1. Inicio
¿Messi o CR7 levantan la copa?: la IA predice las 5 selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 14:25
A 100 días para el comienzo, EL HERALDO consultó a la inteligencia artificial sobre las cinco selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 y estas fueron las conclusiones.

Fotos: Cortesía.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio. Estados Unidos, México y Canadá serán la sede de la presente edición del certamen.

1. Según Chat GPT, la Selección de Argentina encabeza la lista por su jerarquía, experiencia reciente en finales y la base consolidada que mantiene desde su último título mundial.
Argentina ha demostrado solidez en torneos cortos y capacidad para manejar la presión en instancias decisivas.
2. La Selección de Francia aparece como una de las grandes candidatas gracias a su profundidad de plantilla y talento joven combinado con experiencia.
Francia cuenta con futbolistas determinantes en todas sus líneas, lo que le permite competir al máximo nivel.
3. La Selección de Brasil no puede quedar fuera de las favoritas por su historia, tradición y calidad individual.
Brasil suele potenciar su rendimiento en Copas del Mundo y mantiene una identidad ofensiva peligrosa.
4. La Selección de Inglaterra también figura entre las cinco principales opciones por la evolución mostrada en los últimos torneos internacionales.
Inglaterra ha logrado mayor madurez competitiva y continuidad en su proyecto deportivo.
5. La Selección de España completa el grupo de favoritas gracias a su renovación generacional y estilo definido.
España ha encontrado equilibrio entre posesión, intensidad y contundencia en los momentos clave.
La inteligencia artificial destaca que la experiencia reciente en torneos internacionales será un factor determinante.
También subraya que la profundidad del plantel será clave ante el desgaste físico previo al Mundial.
El contexto de jugarse en Norteamérica podría influir en la adaptación de algunas selecciones europeas.
Según el análisis de la IA consultada por EL HERALDO, Argentina y Francia parten con una ligera ventaja, aunque el margen entre las favoritas es mínimo.
