Cortes de energía eléctrica en Honduras para este miércoles 4 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que múltiples municipios del país sufrirán cortes de energía eléctrica este miércoles 4 de marzo.
Según el listado oficial compartido por la estatal, las interrupciones del servicio afectarán el Distrito Central, Talanga y Vallecillo, en el departamento de Francisco Morazán, así como los municipios de La Libertad y Las Lajas, en Comayagua.
Los horarios de los cortes variarán según el sector; sin embargo, la mayoría están programados entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m., y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
A continuación, le compartimos los sectores que permanecerán sin energía eléctrica este miércoles 4 de marzo.
Talanga, Vallecillo, Francisco Morazán (8:00 a.m - 4:00 p.m)
Col. Carías y Rodríguez, col. Gilberto Rodríguez, Villa Real, El Camalotal, aldea El Estero, Los Izotes, La Venta Nueva, Jalaca, La Venta Vieja, La Laguna, La Cañada, Mata Plátano, Pueblo Nuevo, El Tule, El Aguacatal, Agalteca, San Cristóbal, Zinguizapa, Trinidad de Quebrada, El Coyolar, El Encinal, El Guantillo, Ojo de Agua, San Isidro, Vallecilio, río La Puerta, La Unión, San José de la Mora, Río Hondo, Las Flores y zonas aledañas.
La Libertad, Las Lajas (8:30 a.m - 2:30 p.m)
San Jerónimo, Comayagua (incluye varias de las poblaciones y aldeas del municipio): San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardínes, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo, Quebrada Amarilla y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (3:00 p.m -9:00 p.m)
Col. Altamira, bo. Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, hotel Clarion, Radio América (estudios) y zonas aledañas. Parte del cerro Juana Laínez, Serna, parque de pelota Lempira Reyna, El Birichiche, col. Miramontes, col. Elvel, Elvel School y zonas aledañas. Col. Altamira, parte del bo. La Guadalupe, lavandería Festival, Ashonplafa, campo Scout, Hospital Honduras Medical Center, embajada de Venezuela, embajada de El Salvador, Instituto Nacional Agrario (INA) y zonas aledañas. Parte del cerro Juana Laínez, colonia Quesada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Edificio Plaza Miramontes, Edificio Continental, R‑Media y zonas aledañas.