Cortes de energía eléctrica en Honduras para este miércoles 4 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que múltiples municipios del país sufrirán cortes de energía eléctrica este miércoles 4 de marzo.

Según el listado oficial compartido por la estatal, las interrupciones del servicio afectarán el Distrito Central, Talanga y Vallecillo, en el departamento de Francisco Morazán, así como los municipios de La Libertad y Las Lajas, en Comayagua.

Los horarios de los cortes variarán según el sector; sin embargo, la mayoría están programados entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m., y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

A continuación, le compartimos los sectores que permanecerán sin energía eléctrica este miércoles 4 de marzo.